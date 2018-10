Iran ampui ohjuksia Syyrian alueelle, kosto Iranissa tehdystä paraati-iskusta

Iran ilmoitti maanantaiaamuna tehneensä ohjusiskun Syyrian alueelle "terroristeja" vastaan. Isku oli kosto Iranissa Ahvazin kaupungissa sotilasparaatiin tehdystä hyökkäyksestä, jossa kuoli yli 20 ihmistä.

Iranin vallankumouskaartit kertoivat ampuneensa useita ballistisia ohjuksia ja sanoivat kohteena olleen Ahvazin iskusta vastuussa olevien päämaja. Iranin mukaan monia "terroristeja ja heidän johtajiaan" kuoli tai haavoittui.

Uutistoimisto Farsin mukaan ohjukset osuivat Albu Kamalin kaupunkiin. Kaupunki sijaitsee Itä-Syyriassa Irakin vastaisella rajalla.

Syyrian tilannetta tarkkaileva Syrian Observatory for Human Rights raportoi Albu Kamalin lähistöllä tapahtuneen maanantaiaamuna voimakkaita räjähdyksiä. Kyseinen alue on yhä terroristijärjestö Isisin hallinnassa. Sen sijaan Albu Kamalin kaupunki on Syyrian hallituksen valvonnassa.