New Yorkin kaupunki on aloittanut selvityksen Yhdysvaltain presidentinsuvun verokuvioista, kertoo New York Times . Kaupunki aikoo selvittää asiaa yhdessä osavaltion viranomaisten kanssa. New Yorkin osavaltion verovirasto on jo aiemmin kertonut tutkivansa Trumpin väitettyä osallistumista verojen välttelyyn.