Venäjä-mieliset voittoon Latvian vaaleissa – uudet puolueet menestyivät hyvin, hallituspuolueet eivät

Hallituspuolueet kokivat lauantaina tappion Latvian vaaleissa, kertoivat ovensuukyselyt. Voiton vei odotetusti Venäjä-mielinen Harmonia-puolue runsaan 19 prosentin äänisaaliilla. Kakkospaikasta kisaavat uudet puolueet, konservatiivinen Kehityksen puolesta/For! ja protestipuolue Kuka omistaa valtion (Kpvlv). Ne saanevat 11–13 prosenttia äänistä.

Hallituspuoleista kansallinen liitto olisi saamassa niin ikään noin 13 prosenttia äänistä. Pääministeri Maris Kucinskisina viljelijöiden ja vihreiden liitto jäänee kymmeneen prosenttiin.

Useat puolueet ovat jo etukäteen ilmoittaneet, etteivät ole valmiita hallitukseen Harmonian kanssa. Hyvin pärjännyt Kuka omistaa valtion tekee poikkeuksen, sillä se on kertonut olevansa valmis hallitusyhteistyöhön puolueen kanssa.

– Mikään hallituskokoonpano ei ole mahdollinen ilman Harmoniaa. Toisenlainen koalitio koostuisi muukalaisvihamielisistä ja homojen oikeuksien kannattajista. Se pysyy kasassa kaksi tai kolme viikkoa, sanoi Harmonian puheenjohtaja Nils Ushakovs Leta-uutistoimiston mukaan.

Populistien menestystä ennakoitiin jo ennen äänestyksen päättymistä.

– Äänestäjät ovat väsyneitä kovaan työhön, jota tarvittiin Latvian talouskriisin ratkaisemiseksi. Nyt äänestäjät haluavat uusia kasvoja: nykyiset ministerit eivät voi tarjota mitään hauskaa. Tässä populismi kantaa kortensa kekoon, sanoi valtiotieteilijä Filips Rajevskis.

Lopullisia tuloksia vaaleista saadaan sunnuntaina.

"Harmonia on Troijan hevonen"

Keskustaoikeistolainen koalitio on kehunut tervehdyttäneensä maan talouden, mutta tästä huolimatta se on menettänyt kannatustaan äänestäjien keskuudessa. Latviassa on myös suuri venäjänkielinen vähemmistö, joka muodostaa noin neljänneksen Latvian koko 1,9 miljoonasta asukkaasta. Heidän keskuudessaan Venäjä-mielinen puolue Harmonia on luonnollisesti suosittu.

Näissä vaaleissa Harmonia tavoittelee lisää kannatusta myös latviankielisten keskuudesta, sillä sen kärkiehdokkaat ovat latviankielisiä. Puolue on myös pitänyt esillä äidinkielestä riippumattomia sosiaalisia aiheita.

Latvia on sekä EU:n että sotilasliitto Naton jäsen. Siksi Harmonian mahdollinen hallitusvastuu olisi maalle ongelmallista.

– Harmonia on Euroopan unionille Troijan hevonen, jos puhutaan unionin yhteisestä Venäjä-politiikasta, sanoi Centre for East European Policy Studies -ajatushautomoa edustava Andis Kudors uutistoimisto Reutersin mukaan.

Natolla on Latviassa toista tuhatta sotilasta, ja hallituspolitiikan painopisteen pienikin vaihdos olisi sotilasliitolle huolestuttavaa.