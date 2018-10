Kavanaugh vannoi virkavalansa korkeimpaan oikeuteen – mielenosoitus ei tehnyt vaikutusta Trumpiin

Brett Kavanaugh on vannonut virkavalansa ja on nyt virallisesti Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomari. Kavanaugh oli presidentti Donald Trumpin ehdokas korkeimpaan oikeuteen ja hänen nimityksensä Trumpille merkittävä voitto.

Kavanaugh'n vannoessa virkavalansa korkeimman oikeuden rakennuksen ulkopuolelle oli kerääntynyt joukko mielenosoittajia, jotka vastustivat hänen nimitystään äänekkäästi. Osa mielenosoittajista rynni ylös oikeustalon portaita ja jyskytti sen pronssiovia, jotkut menivät istumaan patsaiden päälle. Kavanaugh'n nimityksellä on kiihkeitä vastustajia, koska useat naiset ovat syyttäneet häntä seksuaalisesta ahdistelusta.

Trumpiin mielenosoitus ei tehnyt vaikutusta.

– Korkeimman oikeuden edessä oleva väkijoukko on pikkuinen, näyttäisi olevan noin 200 ihmistä ja suurin osa on sivustakatsojia. Se ei täyttäisi edes muutamaa ensimmäistä riviä Kansasin kampanjatilaisuudessani, tai missään tilaisuudessamme. Valeuutiset yrittävät saada sen näyttämään niin isolta, vaikka se ei ole, tviittasi Trump, joka on matkalla Kansasiin pitämään kampanjatilaisuutta.

Yhdeksikkö taas täyn

Kavanaugh'n, 53, nimityksen myötä korkeimmassa oikeudessa on jälleen yhdeksän tuomaria. Kavanaugh korvaa oikeudessa Anthony Kennedyn, joka jäi eläkkeelle heinäkuun lopussa.

Nimitykset korkeimpaan oikeuteen tehdään eliniäksi, joten jokaisella nimityksellä on kauaskantoisia seurauksia. Nykyisen korkeimman oikeuden iäkkäin tuomari on 85-vuotias Ruth Bader Ginsburg.

Edellinen presidentti Barack Obama ehti virkakautensa aikana nimittää kaksi tuomaria, Sonia Sotomayorin ja Elena Kaganin. Vajaa vuosi ennen Obaman presidenttikauden päättymistä korkeimman oikeuden tuomari Antonin Scalia kuoli ja Obama asetti ehdolle hänen tilalleen Merrick Garlandin. Republikaanien hallitsema senaatti ei kuitenkaan suostunut edes äänestämään hänen nimityksestään.

Nimityksen rauettua vuoden 2017 alussa uusi presidentti Trump pääsi asettamaan ehdolle Scalian tilalle Neil Gorsuchin, jonka senaatti hyväksyi nopeasti. Kavanaugh'n nimityksen myötä Trump on nyt päässyt alle kahdessa vuodessa nimittämään yhtä monta korkeimman oikeuden tuomaria kuin Obama kahdeksassa vuodessa. Sekä Gorsuchia että Kavanaugh'ta pidetään konservatiivisina tuomareina.