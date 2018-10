Kansallismielinen Milorad Dodik sanoo tulleensa valituksi Bosnia-Hertsegovinan kolmihenkisen presidenttineuvoston serbijäseneksi.

Dodikin mukaan hänellä oli 56 prosenttia äänistä, kun äänistä oli laskettu 85 prosenttia. Kilpailevan puolueen mukaan äänestystulos on yhä epävarma.

Vaalikomission mukaan Dodik oli saanut 55,15 prosenttia äänistä, kun ääniä oli laskettu 43 prosenttia.

Muslimijäsenen paikan on puolestaan saamassa suurimman muslimipuolueen ehdokas Safik Dzaferovic ja kroaattijäsenen paikan sosiaalidemokraatti Zeljko Komsic.

Edellisen presidenttineuvoston jäsen Mladen Ivanic sanoi aiemmin, että luvassa on epävarmuutta ja konflikteja, jos Dodik valitaan presidentiksi.

Venäjä-mielinen Dodik on johtanut serbitasavaltaa vuodesta 2006 ja aika ajoin vaatinut kansanäänestystä serbitasavallan itsenäistymisestä. Hän on toistuvasti on kutsunut sodanjälkeistä Bosniaa epäonnistuneeksi muodostelmaksi. Äänestyksen järjestäminen voi aiheuttaa epävakautta alueella, jossa ei ole sodittu vuoden 1992–1995 konfliktin jälkeen.

Vaalien monimutkaisuus kuvaa maan jakautumista eri osiin yli 20 vuotta sitten soditun verisen sodan jäljiltä. Vaaleissa valitaan presidenttineuvoston lisäksi sekä kansallinen parlamentti että parlamentit maan kahdelle osalle, muslimien ja kroaattien federaatiolle ja serbitasavallalle.

Kroaatit ovat vähemmistönä liittovaltion toisessa osassa. Tämä on johtanut kansallismieliseen liikkeeseen, joka tähtää kroaattien oman alueen muodostamiseen.

Vaalikampanjoinnin aikana Bosnian virallista kansallislaulua soitettiin lähinnä muslimien sekä pienten puolueiden tilaisuuksissa. Serbien ja kroaattien tilaisuuksissa puolestaan kuultiin usein naapurimaiden eli Serbian ja Kroatian kansallislauluja.

Vuosina 1992–95 käydyssä Bosnian sodassa kuoli noin 100 000 ihmistä. Sota päättyi Daytonin rauhansopimukseen, jonka pohjalta maata yhä hallitaan.