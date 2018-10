Demokraateille povattu murskavoitto USA:n välivaaleissa voi vielä latistua

Yhdysvaltojen demokraattipuolue onnistuu kuukauden päästä pidettävissä välivaaleissa todennäköisesti ottamaan haltuunsa kongressin edustajainhuoneen, mutta murskavoiton varaan se ei voi laskea. Tuoreimmat mielipidemittaukset povaavat johdonmukaisesti demokraateille voittoa, mutta republikaanit ovat kuroneet demokraattien etumatkaa umpeen.

Senaatti sen sijaan pysyy melko varmasti republikaanien hallussa. Senaattoreista vaihtuu kerralla vain kolmasosa, ja tänä vuonna satutaan kisaamaan pääsääntöisesti senaattorinpaikoista, jotka ovat jo valmiiksi demokraateilla.

Osavaltioiden kuvernöörivaaleissa tilanne on päinvastainen: kisaa käydään pääasiassa republikaanien käsissä olevista paikoista, ja demokraateilla on hyvät mahdollisuudet parantaa asemiaan.

Tavallisesti kuvernöörivalinnoilla on merkitystä lähinnä osavaltiotasolla, mutta tämän vuoden valinnoilla on poikkeuksellista vaikutusta myös tulevien vuosien valtakunnanpolitiikkaan. Kongressivaalien vaalipiirien rajat määritellään kerran kymmenessä vuodessa uudelleen, ja nyt valittavilla kuvernööreillä on valta vaikuttaa oman osavaltionsa vaalipiirijakoon ja sen myötä kongressivaalituloksiin koko ensi vuosikymmenen ajaksi.

Naisten menestys kiinni demokraattien menestyksestä

Naisten menestys välivaaleissa on hyvin pitkälle kiinni siitä, kuinka suuren voiton demokraattipuolue onnistuu saamaan.

Naisia asettui ehdolle kongressiin ennennäkemätön määrä, ja ennätysmäärä naisehdokkaita voitti esivaalinsa ja pääsi puolueensa ehdokkaaksi marraskuun vaaleihin. Monilla heistä on kuitenkin edessään vaikea taistelu.

Valtaosa naisista on ehdolla vaalipiireissä, jotka yleensä suosivat kilpailevaa puoluetta. Lisäksi monella naisehdokkaalla on vastassaan istuva kongressiedustaja tai senaattori, ja istuvat viranhaltijat tapaavat Yhdysvalloissa yleensä voittaa haastajansa.

Naisten menestymisen mahdollisuudet kulkevat käsi kädessä demokraattipuolueen menestyksen kanssa, sillä valtaosa naisehdokkaista on demokraatteja. Mikäli demokraatit saavat edustajainhuoneessa toivomansa murskavoiton, edustajainhuoneeseen saatetaan valita ennennäkemätön määrä naisia. Muuten naisten määrä pysyy suunnilleen ennallaan tai jopa vähenee.

Enemmistö paikoista jää miehille

Historiallinen jättipottikaan ei kuitenkaan muuttaisi kerralla sitä, että Yhdysvaltojen kongressi on miesten valtakunta. Vaikka jokainen ehdolla oleva nainen tulisi valituksi, heitä olisi yhä kongressissa vähemmän kuin miehiä.

Pidemmän päälle naisten ehdokkuudet ja vaalivoitot voivat kuitenkin muuttaa vallan tasapainoa. Mustien naisten vaalimenestystä tavoittelevan kansalaisjärjestön perustaja Kimberly Peeler-Allen sanoo New York Timesin haastattelussa, että kulunut vaalivuosi on muuttanut amerikkalaisten mielikuvia siitä, minkälaiset ihmiset voivat hakea poliittiseen virkaan.

Hän uskoo, että etenkin mustien naisten on helpompi kuvitella asettuvansa itse ehdolle, kun he tottuvat näkemään mustia naisehdokkaita.

Lähteinä New York Timesin lisäksi muun muassa Washington Post, FiveThirtyEight, RealClearPolitics, 270 to Win ja Cook Political Report.