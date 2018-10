Raportti varoittaa hirvittävistä seurauksista, jos ilmaston lämpenemistä ei saada kuriin

Ilmaston lämpeneminen yli 1,5 asteella aiheuttaisi järisyttäviä seurauksia maapallolle, käy ilmi YK:n alaisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n raportista.

Lämpötilan nousua kahdella asteella pidettiin vuosia rajana, jonka maapallo vielä kestäisi. Tuore raportti osoittaa, että näin ei mitä todennäköisimmin ole.

Kolme vuotta sitten solmitun Pariisin ilmastosopimuksen allekirjoittajamaat sitoutuivat pitämään ilmaston lämpenemisen alle kahdessa asteessa suhteessa esiteollisen ajan tasoon eli 1800-luvun puoliväliin. Lisäksi ne lupasivat pyrkiä siihen, että lämpeneminen pidettäisiin alle 1,5 asteessa tällä vuosisadalla.

IPCC:n ennuste on lohduton: 1,5 asteen raja ylittynee nykyisillä kasvihuonekaasupäästöillä jo vuoden 2030 tienoilla tai viimeistään 2050-luvun alussa. Jo aiemmin on arvoitu, että tähän mennessä luvatutuilla päästövähennyksillä lämpötilan on ennustettu nousevan kolmella asteella vuosisadan loppuun mennessä.

Raportin mukaan seurauksissa on merkittävä ero, kun verrataan lämpötilan nousua 1,5:llä ja kahdella asteella. Maapallon keskilämpötilan nousu kahdella asteella käytännössä hävittäisi koralliriutat, kun 1,5 asteen nousun jälkeen olisi vielä mahdollista pelastaa 10–30 prosenttia olemassaolevista ekosysteemeistä. Lisäksi merenpinta nousisi 10 senttiä vähemmän, jos ilmaston lämpenemistä pystyttäisiin rajoittamaan 1,5 asteeseen. Tämä säästäisi miljoonat ihmiset merenpinnan nousun aiheuttamilta elinalueiden tuhoutumiselta ja muilta dramaattisilta seurauksilta.

Lisäksi raportista käy ilmi, että helleaallot eivät yleistyisi yhtä paljon eikä niitä tulisi yhtä usein kuin siinä tapauksessa, että ilmasto lämpenisi kahdella asteella. Myös kasvi- ja eläinlajien selviämisessä sukupuuton uhalta on suuri ero riippuen siitä, minkä verran ilmasto lämpenee.

Muutoksia energiankulutukseen ja elintapoihin

Ilmasto on lämmennyt esiteollisesta ajasta noin asteen verran. Jo tämä muutos on tuonut mukanaan monia sään ääri-ilmiöitä, kuten merenpinnan nousua, pitkiä helleaaltoja ja rajuja myrskyjä.

IPCC:n raportti vaatii nopeita ja rajuja toimia, jos alle 1,5:n asteen tavoitteesta halutaan pitää kiinni. Jos halutaan säilyttää 50 prosentin mahdollisuus pysyä tavoitteessa, maailmasta on tultava hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Hiilidioksidipäästöjä täytyy saada leikattua jyrkästi jo vuoden 2020 jälkeen. Tekemistä on paljon, sillä vuonna 2017 ihmiskunta tuprutti ilmaan ennätysmäärän hiilidioksidipäästöjä.