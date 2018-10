Kiina sanoo Interpolin kiinalaisjohtajan ottaneen vastaan lahjuksia

Kiinan mukaan kansainvälisen poliisijärjestön Interpolin kiinalaisen johtajan Meng Hongwein epäillään ottaneen vastaan lahjuksia. Kiina ilmoitti viikonloppuna tutkivansa Mengin toimia, koska hänen epäillään rikkoneen lakia.

Julkisuudesta kadonnut Meng nähtiin viimeksi syyskuun loppupuolella, kun hän lähti Interpolin päämajasta Ranskan Lyonista kohti kotimaataan Kiinaa.

Interpol kertoi sunnuntaina, että Meng on eronnut tehtävästään.

Mengin vaimo Grace Meng sanoi viikonloppuna uskovansa, että hänen miehensä on vaarassa. Grace Mengin mukaan toistaiseksi viimeinen viesti, jonka hän mieheltään sai, piti sisällään vain veitsiemojin, joka merkitsee vaaraa.

Mengin tapaus on uusin sarjassa nimekkäiden henkilöiden katoamisia Kiinassa. Viime vuosina presidentti Xi Jinping on vienyt eteenpäin laajaa korruption vastaista kampanjaa, jonka myötä lukuisia virkamiehiä on rangaistu.

Talousrikostutkinnat ovat ulottuneet myös kuuluisiin liikemiehiin ja näyttelijöihin. Esimerkiksi näyttelijätähti Fan Bingbing oli useamman kuukauden kadoksissa, kunnes hän hiljattain palasi julkisuuteen ja pyysi veronkiertoa anteeksi faneiltaan ja kommunistiselta puolueelta. Fan Bingbingille määrättiin maksettavaksi noin 113 miljoonan euron sakot.

Yhteys Zhou Yongkangiin

Kommunistisen puolueen johtajan Xin on arvioitu käyttävän korruptiokampanjaansa poliittisten vastustajien syrjään sysäämiseen.

Meng Hongwei nimitettiin Interpolin johtoon vuonna 2016. AFP arvioi, että Mengin valinta nähtiin aikanaan Kiinassa mahdollisuutena värvätä lisää kansainvälistä apua epäiltyjen talousrikollisten löytämiseksi.

Ennen nimitystään Meng oli ehtinyt kivuta korkeaan asemaan Kiinassa ja toimia maan kansallisesta turvallisuudesta vastaavan ministeriön apulaisministerinä.

Ministeriössä Meng työskenteli nimekkään turvallisuusjohtajan Zhou Yongkangin alaisuudessa. Zhousta tuli sittemmin korkea-arvoisin korruptiokampanjan aikana tuomion saanut kiinalainen. Hänet tuomittiin elinkautiseen vankeuteen vuonna 2015.

Mengin valintaa Interpolin johtajan paikalle aikanaan myös kritisoitiin. Arvostelijat pelkäsivät, että Meng voisi käyttää asemaansa hyväksi ja auttaa Kiinan viranomaisia tarkkailemaan ulkomailla asuvia kiinalaisia toisinajattelijoita käyttäen tekosyynä korruptiota. Interpol on vähätellyt huolta ja sanonut, että johtajalla on vain vähän vaikutusvaltaa järjestön päivittäiseen toimintaan.