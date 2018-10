Venezuelan opposition edustajan sanotaan tehneen itsemurhan – YK vaatii tutkintaa

YK vaatii läpinäkyvää tutkintaa, jossa oppositiopoliitikko Fernando Albanin kuolemaan liittyvät olosuhteet selvitetään. Poliitikon kuolema on kirvoittanut Caracasissa presidenttiä vastustavia mielenosoituksia. LEHTIKUVA / AFP

Venezuelassa on kuollut pidätettynä ollut opposition edustaja. Asiasta kertoneen syyttäjän mukaan opposition edustaja Fernando Alban teki itsemurhan hyppäämällä 10. kerroksen ikkunasta. Albanin puolue on puolestaan sanonut uskovansa, että kyseessä on murha.