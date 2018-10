Trumpin Amerikka ensin -ulkopolitiikka ei amerikkalaisten mielestä toimi

Yhdysvalloissa selvä enemmistö kansalaisista haluaa maansa olevan aktiivinen osallistuja kansainvälisessä yhteistyössä. Chicago Council on Global Affairsin julkistamassa kysely ssä kaksi kolmasosaa vastaajista on sitä mieltä, että Yhdysvaltain pitäisi olla edelleen mukana Pariisin ilmastosopimuksessa ja Iranin ydinohjelmasopimuksessa.

– Johtopäätös on, että Donald Trumpin hallinnon kahden ensimmäisen vuoden jälkeen vankka enemmistö amerikkalaisista on torjunut Amerikka ensin - ohjelman, tutkimuslaitos toteaa.

Peräti yhdeksän kymmenestä vastaajasta on sitä mieltä, että Yhdysvaltain ulkopolitiikassa tavoitteiden saavuttaminen on tehokkaampaa yhteistyössä muiden kanssa kuin omin päin. Kahden kolmasosan mielestä yhteisiä päätöksiä esimerkiksi YK:ssa on syytä tehdä, vaikkei lopputulos aina olisikaan Yhdysvaltain kannalta paras mahdollinen.

Protektionismille ja kauppasodille ei tukea

Toisin kuin Trump, kansalaiset eivät juuri lämpene ajatukselle liittolaisten jättämisestä vastaamaan omasta turvallisuudestaan. 64 prosenttia lähettäisi amerikkalaisjoukot Etelä-Korean tai Japanin avuksi, jos Pohjois-Korea hyökkäisi. Yli puolet (54 prosenttia) tekisi saman, jos Venäjä uhkaisi Baltian Nato-liittolaisia.

Tuki yhteiselle turvallisuudelle on myös vahva: kolme neljäsosaa pitäisi Yhdysvaltain sitoutumisen Natoon joko ennallaan tai lisäisi sitä nykyisestä.

Trumpin protektionistinen kauppapolitiikka ja puheet kauppasodista ovat myös muuttaneet kansalaisten käsityksiä – mutta aivan päinvastaiseen suuntaan kuin mihin presidentti on edennyt.

Vuonna 2016 tehdyssä Chigaco Councilin vastaavassa kyselyssä 59 prosenttia arvioi kansainvälisen kaupan olevan hyväksi Yhdysvaltain taloudelle. Kaksi vuotta myöhemmin samaa mieltä on 82 prosenttia vastaajista.

– Globaalit uhat on tulleet yhä selvemmiksi yhdysvaltalaisille eikä Trumpin vetäytyvä politiikka tunnu saavan vastakaikua. Kyllä siellä sellaista anti-trumpilaisuutta on havaittavissa, kommentoi kyselytutkimukseen perehtynyt ohjelmajohtaja Mika Aaltola Ulkopoliittisesta instituutista.

Chigaco Councilin kyselyyn vastaisi heinäkuussa tilastollisesti edustava otos, yli 2 000 kansalaista.