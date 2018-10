Facebook: Viime kuun tietomurto kohdistui 29 miljoonaan tiliin, tekijöistä ei tietoa

Yhteisöpalvelu Facebook ilmoittaa, että viime kuussa paljastunut tietomurto oli ensimmäisiä arvioita pienempi. Murtautujat saivat vietyä 29 miljoonan käyttäjän tietoja.

Aiemmin yhtiö on kertonut, että murrettuja tilejä olisi voinut olla jopa 50 miljoonaa. Yhtiö kertoo asiasta varatoimitusjohtaja Guy Rosenin blogissa.

Murtautujat pääsivät käsiksi viidentoista miljoonan käyttäjän nimiin, puhelinnumeroihin ja sähköpostiosoitteisiin. 14 miljoonalla käyttäjällä murto oli laajempi, ja murtautujat saivat haltuunsa muun muassa tietoja käyttäjien uskonnosta, syntymäpäivästä ja vierailluista paikoista.

Murron tekijöistä ei edelleenkään ole mitään tietoa. Hyökkääjät käyttivät hyväkseen haavoittuvuutta "Näytä henkilönä" -toiminnossa (View As), jossa käyttäjä voi tarkastella omaa profiiliaan sellaisena, jolta se näyttäisi toiselle käyttäjälle.

Rosen kirjoittaa, että Facebook tekee yhteistyötä liittovaltion poliisi FBI:n kanssa tapauksen tutkinnassa.

– FBI on pyytänyt meitä olemaan keskustelematta mahdollisista tekijöistä, Rosen kirjoitti.

Facebookin käyttäjät voivat tarkistaa, ovatko he joutuneet murron kohteeksi palvelun Help Center -osiossa. Murron kohteeksi joutuneille on myös tarkoitus lähettää viestit, joissa kerrotaan, mihin tietoihin on päästy käsiksi.

Aiemmin tänä vuonna Facebook joutui myöntämään, että kymmenien miljoonien käyttäjien tietoja joutui vuonna 2016 data-analytiikkayhtiö Cambridge Analytican käsiin. Cambridge Analytica hyödynsi tietoja Donald Trumpin presidentinvaalikampanjassa 2016.