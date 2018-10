Leslie teki tuhoa Portugalissa, sadatuhannet vailla sähköä

Portugaliin rantautunut Leslie-myrsky on yön aikana tehnyt pahaa jälkeä. Myrsky on median mukaan kaatanut satoja puita ja katkonut sähköjä. Portugalilaisen Noticias ao Minuton mukaan sähköt ovat poikki jopa sadoilta tuhansilta asiakkailta myrskyn jäljiltä. Korjaaminen on vaikeaa muun muassa siksi, että teitä on poikki.