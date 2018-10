Tviitti, joka muutti paljon: Vuosi me too -keskustelun käynnistymisestä – Harvey Weinsteinin sikamainen käytös paljastui ja käynnisti vyöryn

Tasan vuosi sitten yhdysvaltalainen näyttelijä ja laulajapyysi Twitterissä kaikkia seksuaalisen häirinnän tai ahdistelun kokeneita vastaamaan hänen viestiinsä "me too" (minä myös).

Milano viittasi viestillään ystävänsä ehdotukseen, jonka mukaan epäsopivan käytöksen kohteeksi joutuneet naiset laittaisivat näkyville sanat "me too" kuvaamaan ongelman laajuutta. Erilaiset me too -viestit ja häirintäesimerkit levisivät kulovalkean tavoin muun muassa Facebookissa ja Twitterissä, myös Suomessa.

Lehdet New York Times ja New Yorker olivat paljastaneet jo aiemmin lokakuussa, että Hollywoodissa vuosikymmenet vaikuttanut elokuvamoguli Harvey Weinstein oli käyttäytynyt lukuisia naisia kohtaan törkeästi. Esimerkiksi näyttelijät Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow ja myöhemmin myös Uma Thurman kertoivat kuuluneensa Weinsteinin uhreihin, joita kaikkiaan kerrotaan olleen kymmenittäin.

Tiedot aiheuttivat valtavan kohun, sillä Weinsteinin asema Hollywoodin elokuvateollisuudessa oli ollut poikkeuksellisen merkittävä. Elokuvatuottajan käytöksestä oli liikkunut huhuja ja vihjailuja jo pitkään, mutta vasta vuosi sitten Weinsteinin toimet johtivat seurauksiin.

Weinstein myönsi tuoreeltaan lausunnossaan New York Timesille käyttäytyneensä epäsopivasti, pyysi anteeksi ja kertoi hakeneensa ja saaneensa apua ongelmiinsa. Hän kuitenkin kielsi, että olisi syyllistynyt seksuaaliseen ahdisteluun tai muihin rikoksiin.

Weinsteinin mukaan hänen naiskumppaninsa olivat olleet vapaaehtoisesti intiimissä kanssakäymisessä. Useat naiset kuitenkin kertoivat Weinsteinin raiskanneen heidät. Seurauksena oli poliisitutkintoja sekä Yhdysvalloissa että Britanniassa.

Oscar-palkittu elokuvatuottaja sai potkut omasta yrityksestään, joka sittemmin hakeutui konkurssiin. Weinstein erotettiin myös Yhdysvaltain elokuva-akatemian jäsenyydestä.

Ahdistelukeskustelu läpäisi yhteiskunnan kaikki kerrokset

Weinstein-paljastusten jälkeen alkoi julkisuuteen tulla vyöryn lailla uusia me too -tietoja etenkin kulttuurialalta. Esimerkiksi islantilaislaulaja Björk kertoi joutuneensa tanskalaisen elokuvaohjaajan ahdistelemaksi. Björkin tulkittiin viitanneen lausunnollaan Lars von Trieriin. Hän on kiistänyt syytökset.

Huikean suosion saaneen Netflix-sarjan House of Cards tähtinäyttelijä Kevin Spacey nousi otsikoihin vain muutama viikko Weinsteinin jälkeen. Spaceyn ura katkesi, sillä useat miehet syyttivät häntä seksuaalisesta ahdistelusta. Osa väitetyistä uhreista oli tekojen aikaan alaikäisiä.

Netflix keskeytti sarjan tuotannon, ja viimeinen tuotantokausi käynnistyy tilanteessa, jossa Spaceyn roolihahmo Francis Underwood on kuollut.

Arvostetun Time-lehden Vuoden henkilöksi valittiin Silence Breakers -kampanja, joka nosti näkyvästi esille seksuaalisen ahdistelun.

Keskustelu laajeni myös muille aloille. Esimerkiksi Euroopan parlamentissa useat naisparlamentaarikot kertoivat kokeneensa elämänsä varrella häirintää.

Ruotsissa kuningatar Silvia ja kruununprinsessa Victoria osallistuivat seksuaalisen häirinnän ja ahdistelun vastaiseen tapahtumaan. Muun muassa Ruotsin ulkoministeri Margot Wallström oli kertonut joutuneensa käpälöinnin kohteeksi eräillä EU-illallisilla.

Suomen kouluahdistelut ja tapaus Hakkarainen

STT:n vuoden takaisessa kyselyssä yli sata suomalaisnäyttelijää kertoi tulleensa seksuaalisesti häirityksi työssään. Liki tuhat kulttuuriammattilaista vaati mediavetoomuksessaan loppua seksuaaliselle häirinnälle. Allekirjoittajat edellyttivät, että alan vallankäyttäjät toimisivat aktiivisesti seksuaalisen häirinnän mahdollistavien rakenteiden ja työilmapiirin muuttamiseksi.

Kulttuuriministeri Sampo Terho (sin.) asetti selvityshenkilön tutkimaan alalla esiintyvää häirintää ja epäasiallista käytöstä.

Kouluissa tapahtuva häirintä ja ahdistelu nousivat julkisuuteen, kun STT kertoi viime marraskuussa Helsingin Kallion ilmaisutaidon lukion opettajasta, joka oli häirinnyt oppilaita seksuaalisesti. Muun muassa Turussa ja Vaasassa tuli niin ikään ilmi vastaavantyyppisiä tapauksia.

Eduskunta kävi joulun alla vakavahenkisen ajankohtaiskeskustelun häirinnästä. Myös perussuomalaisten Teuvo Hakkaraisen joulukuiset edesottamukset eduskunnassa saivat laajaa julkisuutta. Hän syyllistyi käräjäoikeuden päätöksen mukaan kansanedustajakollegansa pahoinpitelyyn ja seksuaaliseen ahdisteluun ja sai teostaan sakot. Juttu on yhä vireillä hovioikeudessa, jossa syyttäjä vaatii Hakkaraiselle ehdollista vankeutta.

Niin ikään kirkon piirissä otettiin kantaa seksuaalisen häirinnän kitkemiseksi.

Elokuva-ala ruotii itseään

Yhdysvalloissa tammikuun Golden Globe -gaalassa elämäntyöpalkinnon saanut yhdysvaltalainen tv-tähti Oprah Winfrey lausui vahvasti me too -kampanjan puolesta.

– Tahdon kaikkien tyttöjen tietävän, että uusi päivä on koittamassa. Kun se koittaa, kuuluu kunnia useille suurenmoisille naisille – joista monet ovat täällä tänään – ja melkoiselle joukolle hienoja miehiä, jotka taistelevat varmistaakseen, ettei kenenkään tarvitsisi enää sanoa "minä myös".

Aihe oli näkyvästi esillä myös maaliskuisessa Oscar-gaalassa, jonka hallitseva teema oli naisten asema Hollywoodissa.

– Emme voi enää katsoa huonoa käytöstä läpi sormien. Maailma tarkkailee meitä. Meidän täytyy näyttää esimerkkiä, totesi gaalan juontaja Jimmy Kimmel.

Seksuaalinen ahdistelu on kriminalisoitu Suomessa. Esimerkiksi suutelu tai pakaroista puristelu vastoin toisen tahtoa on lain vastaista. Tilastokeskus tiedotti muutama viikko sitten, että poliisille tehdyt ilmoitukset seksuaalisesta ahdistelusta lisääntyivät alkuvuonna lähes 30 prosentilla vuoden takaisesta. Keskus arvioi, että muutosta voi selittää me too -keskustelu.