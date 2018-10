Turkin hallituksen linjaa ajavassa Yeni Safak -lehdessä on julkaistu yksityiskohtia Turkin viranomaisten väitetysti hallussaan pitämältä nauhalta, jolle tallentui sauditoimittajaepäilty murha Saudi-Arabian konsulaatissa Istanbulissa.

Lehden mukaan nauhoitukselta käy ilmi, että Saudi-Arabian konsuli Mohammed al-Otaibi oli rakennuksessa surmatyön aikaan ja pyysi tappajia tekemään työnsä jossakin muualla. Nauhalla yksi epäillyistä tappajista uhkailee myös konsulin henkeä.

Turkin hallituksen linjaa edustavan lehden julkaisemia tietoja ei ole vahvistettu.

Turkin viranomaiset uskovat, että sauditoimittaja Khashoggi tapettiin Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaatissa. Saudi-Arabia ei ole vahvistanut Khashoggin kuolemaa.

Konsulin asunto tutkitaan

Turkin poliisi on aloittanut Saudi-Arabian konsulin al-Otaibin Istanbulin-asunnon tutkimisen. AFP:n kirjeenvaihtajan mukaan kymmenisen viranomaista on mennyt konsulin asuntoon, ja joukossa on rikospaikkatutkijoita valkoisissa haalareissa.

Konsuli itse ei ollut paikalla, vaan hän oli lentänyt Saudi-Arabian pääkaupunkiin Riadiin päivää aiemmin tiistaina. Turkin mukaan konsulia ei kuitenkaan ole karkotettu.

Aiemmin päivällä konsulin asuinrakennukseen saapui myös saudiviranomaisten delegaatio, joka kertoo auttavansa turkkilaisviranomaisia asunnon tutkinnassa.

Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo on keskustellut Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin kanssa toimittajan katoamisesta. Pompeo tapasi eilen Saudi-Arabian johtoa ja saapui Turkkiin tänään aamulla.

Turkin poliisi tutki konsulaatin tilat maanantaina kahdeksan tuntia kestäneessä operaatiossa. Paikalta kerrotaan otetun dna-näytteitä.

korjattu aiempaa uutista klo 19.12.: Yeni Safak ei ole valtio-omisteinen lehti, mutta ajaa Turkin hallituksen asiaa