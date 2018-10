Trumpin mukaan Yhdysvallat on pyytänyt Turkilta Khashoggin kuoleman todistavan ääninauhan

Yhdysvaltain presidenttisanoo, että Yhdysvallat on pyytänyt Turkilta ääninauhaa sauditoimittajakuolemasta, kertoo muun muassa Guardian. Trump sanoi, että he ovat pyytäneet nauhaa, jos se on olemassa. Trump kuitenkin pian lisäsi, että nauha on todennäköisesti olemassa. Trump lisäksi kiisti, että hän peittelisi Saudi-Arabian toimia. Trump on aiemmin kehottanut olemaan tuomitsematta Saudi-Arabiaa ennen aikojaan. Saudi-Arabia on Yhdysvaltojen tärkeä liittolainen.