Washington Post julkaisi Khashoggin kolumnin – Khashoggi kirjoittaa vapaan median tärkeydestä

Kolumnin mukaan arabimaailma tarvitsee modernin version monikansallisesta mediasta, jotta kansalaiset saisivat tietoa maailman tapahtumista, ja ennen kaikkea se olisi alusta arabiäänille.

Washington Post kirjoittaa, että se sai Khashoggin kolumnin tämän assistentilta ja kääntäjältä päivä Khashoggin katoamisen jälkeen. Washington Post ei aluksi julkaissut tekstiä, sillä lehti ajatteli, että tekstiä olisi voinut vielä editoida Khashoggin kanssa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Nyt minun täytyy vain hyväksyä, ettei se tule tapahtumaan. Tämä on viimeisin kirjoitus, jonka häneltä editoin, kirjoittaa lehden mielipidepalstan toimittaja Karen Attiah.

– Tämä kolumni vangitsee täydellisesti hänen sitoutumisensa ja intohimonsa arabimaailman vapauteen, Attiah kirjoittaa.

Khashoggi katosi lokakuun alussa mentyään Saudi-Arabian konsulaattiin Istanbulissa. Khashoggin oli tarkoitus hakea konsulaatista papereita avioliittoaan varten, mutta häntä ei ole sen koommin nähty.

Turkkilaiset viranomaiset ovat sanoneet, että heillä on vedenpitävää todistusaineistoa siitä, että Khashoggi tapettiin konsulaatissa. Saudi-Arabia ei ole vahvistanut Khashoggin kuolemaa.

Trump: USA pyytänyt Turkilta Khashoggin kuoleman todistavan ääninauhan

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvallat on pyytänyt Turkilta ääninauhaa Khashoggin kuolemasta, kertoo muun muassa Guardian. Trump sanoi, että he ovat pyytäneet nauhaa, jos se on olemassa. Trump kuitenkin pian lisäsi, että nauha on todennäköisesti olemassa. Trump lisäksi kiisti, että hän peittelisi Saudi-Arabian toimia. Trump on aiemmin kehottanut olemaan tuomitsematta Saudi-Arabiaa ennen aikojaan. Saudi-Arabia on Yhdysvaltojen tärkeä liittolainen.

Turkkilaiset viranomaiset puolestaan ilmoittivat, että nauha on luovutettu sekä Yhdysvalloille että Saudi-Arabialle. Turkkilaisviranomaisten mukaan äänitallenteilta selviää, että Khashoggia kuulusteltiin, kidutettiin ja lopulta hänet surmattiin konsulaatissa.