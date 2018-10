Politiikka, Venäjä-suhteet ja presidentinvaalit värittävät Ukrainan ortodoksikirkon kiistaa

Kiovan luolaluostari on kuin kaupunki kaupungissa. Unescon maailmanperintökohde on yksi vanhimmista itäisistä slaavilaisista luostareista, ja turisteja riittää: sisäänkäynnillä on matkailusivusto TripAdvisorin plakaatti osoituksena hyvistä kävijäarvioista, kahviautomaatti tarjoamassa lämmikettä ja kyltti opastamassa turisteja eri kohteisiin.

Nyt historiallisesti ja kulttuurisesti arvokkaan luolaluostarin kohtalo huolestuttaa sitä ylläpitävää Moskovan patriarkaatin alaista Ukrainan ortodoksista kirkkoa. Konstantinopolin ekumeeninen patriarkaatti päätti aiemmin tässä kuussa myöntää Ukrainan ortodoksiselle kirkolle autokefalian eli itsenäisen aseman. Päätös suututti Moskovan, joka ilmoitti katkaisevansa välit Konstantinopoliin. Suhteiden katkaisu tarkoittaa muun muassa sitä, etteivät kahden patriarkaatin papistot voi toimittaa yhdessä jumalanpalveluksia eivätkä maallikot käydä ehtoollisella toisen patriarkaatin kirkoissa. Kirkon papistoon kuuluva Klementij kertoo kuulleensa, että jotkut kansanedustajat ja viranomaiset haluavat käsitellä valtion ja kirkkojen väliset sopimukset esimerkiksi kirkkojen ja luostareiden hallinnasta uudelleen, ja osa haluaa luolaluostarin niin kutsutun Kiovan patriarkaatin haltuun. Mainos alkaa Mainos päättyy – Jos sopimuksia aletaan nyt purkaa, se on kuin Neuvostoliiton ajan toimintaa, hän sanoo STT:lle työhuoneellaan luolaluostarin tiloissa Kiovassa. Klementij pitää täysin mahdollisena, että kiista kiihtyy väkivaltaiseksi. Hänen mukaansa poliisi on jo ollut yhteydessä seurakuntiin ja pyytänyt ilmoittamaan väkivallanteoista. Tämän hän näkee merkkinä siitä, että poliisikin ennakoi väkivaltaisuuksia. Ukrainan sisäministeriö ja poliisijohto eivät kommentoineet asiaa STT:lle useista pyynnöistä huolimatta. Autokefalian puolesta on taisteltu pitkään Tien toisella puolella luolaluostarista sijaitsee niin kutsuttuun Kiovan patriarkkaan kuuluvan Ukrainan ortodoksisen kirkon luostarialue. Arkkipiispa Jevstratij näkee tulevaisuuden paljon valoisammin kuin kollegansa naapurissa – eikä ihme, sillä hänen silmissään ekumeenisen patriarkaatin päätös on tärkeä askel pitkässä taistelussa kohti itsenäisyyttä. Väkivaltaisuuksista puhumista hän kutsuu Venäjän propagandaksi. Jevstratij vakuuttaa, että Ukrainan ortodoksinen kirkko kunnioittaa uskovien ja seurakuntien omia valintoja eikä pakota ketään toimimaan vakaumuksensa vastaisesti. – Valitettavasti Venäjä on erityisesti Vladimir Putinin presidenttiyden aikana käyttänyt kirkkoa osana Kremlin politiikkaa. Jos Ukrainan ja Venäjän välillä olisi aito molemminpuolinen kunnioitus, itsenäistymisprosessi ei olisi näin kivulias. Arkkipiispa uskoo luolaluostarin siirtyvän pois Moskovan hallusta, mutta ei väkivalloin. Samoin hän ennakoi useiden uskovaisten ja pappien siirtyvän omasta päätöksestään Ukrainan itsenäiseen ortodoksiseen kirkkoon hiljalleen sen jälkeen, kun autokefalian virallistava asiakirja tomos on annettu. – On maalaisjärjen mukaista, että Ukrainan maaperällä olevat pyhät kohteet ovat Ukrainan kirkolla aivan samoin kuin Venäjän pyhät paikat kuuluvat Venäjän kirkolle, hän sanoo STT:lle kirkon pihalla. Nyt esimerkiksi luolaluostarin omistaa valtio, joka on solminut käytöstä sopimuksia kirkkojen kanssa. Viime viikolla Ukrainan parlamentti päätti luovuttaa Pyhän Andreaan kirkon Konstantinopolin ekumeenisen patriarkaatin käyttöön esimerkiksi jumalanpalveluksia varten. Kirkko on osa valtion museota, eikä sitä ole muutamiin vuosiin käytetty jumalanpalveluksiin. Arkkipiispa Jevstratij kehuu päätöstä vuolaasti. Hänen mukaansa Konstantinopolin edustusto Kiovassa lisää vuorovaikutusta kirkkojen välillä ja osoittaa molemminpuolista kunnioitusta. Kiista ulottuu kauas Toinen Pyhän Andreaan kirkon luovutukseen tyytyväinen on Ukrainan presidentti Petro Poroshenko. Hän itse teki asiasta esityksen parlamentille. Monet Poroshenkon vastustajat ovat kutsuneet kirkkokiistaa Poroshenkon vaalikampanjoinniksi. Länsimielinen presidentti pyrkii jatkokaudelle ensi kevään vaaleissa. Moskovaa edustava Klementij on yhtä mieltä Poroshenkon arvostelijoiden kanssa. Hänen mielestään presidentti ei edes piilottele asiaa. – Seurakuntalaiset ovat jo väsyneitä Ukrainan politiikkaan. He eivät olisi uskoneet, että uskonnon voisi sekoittaa niin likaiseen asiaan kuin vaalikampanja. Klementijin mukaan Kiovan patriarkaatin itsenäisyysvaatimuksista huolimatta kirkkojen välit ovat pitkään olleet tasaiset, sillä seurakuntalaiset ovat jo valinneet omat patriarkaattinsa. – Nyt miljoonat uskovaiset kokevat, että Konstantinopoli on pettänyt heidät. Arkkipiispa Jevstratij on päinvastaisella kannalla. Hän muistuttaa, että vaatimus itsenäisyydestä on nostettu esiin jo sata vuotta sitten ja että kirkon liittäminen Moskovan alle oli alun perinkin "keinotekoinen haltuunotto". Kyse ei siis hänen mielestään ole päivänpolitiikasta vaan tärkeästä etapista pitkällä matkalla kohti itsenäisyyttä. – Poroshenko ei ole satavuotias, eikä ole kukaan muukaan nykypoliitikoista. Tämä asia ei ole riippuvainen vaaleista tai politiikasta. Haussa "hyödyllisiä idiootteja" Ukrainan tulevaisuusinstituutin politiikan asiantuntija Ihar Tyshkevitsh pelkää, että kirkon kiista aiheuttaa tahallisia provokaatioita. Esimerkiksi luolaluostarin hallinnasta syntyvä vääntö voi aiheuttaa yhteenottoja. Moskovan reaktio Konstantinopolin ilmoitukseen ei yllättänyt asiantuntijaa. Hän kutsuu ratkaisua suureksi iskuksi Moskovalle, sillä sen myötä Moskovan patriarkaatti menettää merkittävän osan vaikutusvallastaan. Asiantuntija ennakoi, että Venäjä haluaa horjuttaa tilannetta tavalla tai toisella, jotta Ukraina ja Euroopan unioni eivät lähentyisi entisestään. Hän puhuu "hyödyllisistä idiooteista", joka on vanha venäläinen termi. Idiootit tekevät työn Venäjän puolesta. – Jos Venäjä onnistuu provosoimaan esimerkiksi äärioikeistoa ja väkivalta alkaa, se voi julistaa, ettei Ukraina kykene suojelemaan kansalaisiaan, Ukrainassa ei ole uskonnonvapautta tai että Ukrainassa jahdataan eri tavalla ajattelevia, Tyshkevitsh luettelee. Riskejä piilee siinäkin, että ukrainalaiset saattavat haluta nähdä tuloksia nopeasti autokefalian julistamisen jälkeen. Kirkkohistoriassa asiat etenevät verkkaisesti, mikä voi synnyttää kärsimättömyyttä. Tyshkevitsh kertoo ukrainalaismedian olevan hyvin kiinnostunut kiistan poliittisesta puolesta. Itsenäistymisen käytännön puoli saa paljon vähemmän huomiota, vaikka paljon riippuu siitä, millä tavalla uuden kirkon hallintorakenne muodostetaan ja ketkä nousevat sen johtoon.