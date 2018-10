CNN: Tapporyhmän jäseneksi epäilty naamioitui Khashoggiksi ja kuljeksi ympäri Istanbulia - murha suunniteltiin ennakkoon

– Tämä on hyvin monimutkainen murha. Muut saavat luvan spekuloida tapahtumilla, mutta me (Turkin hallitus) emme voi niin tehdä, Celik sanoi toimittajille.

Saudi-Arabian mukaan Khashoggi kuoli Saudi-Arabian konsulaatissa Istanbulissa nyrkkitappelun seurauksena. Saudi-Arabia on kutsunut toimittajan kuolemaa "valtavaksi virheeksi" ja vakuuttanut, ettei toimittajaa ollut tarkoitus tappaa.

Turkkilaislähteiden mukaan Saudi-Arabian hallintoa kirjoituksissaan kritisoinut Khashoggi tapettiin konsulaatissa, minkä jälkeen ruumis paloiteltiin ja kuljetettiin pois konsulaatista. Tätä varten Saudi-Arabiasta oli lähetetty maahan 15 hengen iskuryhmä.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on luvannut kertoa "alastoman totuuden" asiasta tiistaina.



Uutiskanava CNN:n mukaan yksi Saudi-Arabian Istanbuliin lähettämän iskuryhmän jäsenistä nähdään valvontakamerakuvissa kuljeksimassa ympäri kaupunkia pukeutuneena murhatun toimittaja Jamal Khashoggin vaatteisiin,

CNN:n saamissa kuvissa näkyy, miten mies poistuu Khashoggin vaatteisiin pukeutuneena konsulaatin takaovesta. Mies on CNN:n mukaan tunnistettu Mustafa al-Madaniksi. Hän on suunnilleen Khashoggin ikäinen ja ruumiinrakenteeltaan samankaltainen. Lähtiessään konsulaatista hänellä on tekoparta ja silmälasit.

Valvontakamerat kuvasivat Madanin lähellä Istanbulin Sinistä moskeijaa muutamia tunteja sen jälkeen, kun Khashoggi meni konsulaattiin.

– Khashoggin vaatteet olivat todennäköisesti vielä lämpimät, kun Madani pukeutui niihin, sanoi CNN:n haastattelema turkkilaislähde.

Lähteen mukaan turkkilaiset uskovat, että Madani lähetettiin Istanbuliin nimenomaan esittämään Khashoggia.

– Kaksoisolentoa ei tarvita luovutusta tai kuulustelua varten. Arviomme ei ole muuttunut. Tässä oli kyseessä harkittu murha, ja ruumis siirrettiin pois konsulaatista.