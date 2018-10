Tutkija: Brasilian demokratia on koetuksella presidentinvaalien jälkeen – sotilasdiktatuuria ihaileva ja naisia halveksiva Bolsonaro näyttää voittavan

Äärioikeistolainen Jair Bolsonaro on puhunut halventavasti sekä naisista että monista vähemmistöistä. LEHTIKUVA/AFP

Brasilian demokraattinen hallinto on joutumassa koetukselle ensi sunnuntain presidentinvaalien jälkeen, arvioi vanhempi tutkija Mikael Wigell Ulkopoliittisesta instituutista. Vaalit on voittamassa äärioikeistolainen Jair Bolsonaro – entinen upseeri, joka ihailee avoimesti maansa sotilasdiktatuurin (1964–85) aikaa ja on puhunut halventavasti sekä naisista että monista vähemmistöistä.