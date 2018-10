Stoltenberg: Nato on avoin omista sotaharjoituksistaan, toisin kuin Venäjä

Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin mukaan sotilasliitto kunnioittaa Etyjin Wienin asiakirjaa sotaharjoitusten avoimuudesta. Venäjä sen sijaan ei ole tehnyt omista harjoituksistaan yhtään ilmoitusta kylmän sodan päättymisen jälkeen, Stoltenberg korosti Brysselissä.

Pääsihteerin mukaan Nato on kutsunut huomenna alkavaan Trident Juncture 18 -harjoitukseen tarkkailijoita kaikista Etyjin jäsenmaista. Hän on tyytyväinen siihen, että muun muassa Venäjä ja Valko-Venäjä lähettävät edustajansa paikalle.

Pääosin Norjassa järjestettävään suurharjoitukseen osallistuu noin 50 000 henkilöä. Naton jäsenmaiden lisäksi mukana ovat Suomi ja Ruotsi. Suomesta mukana on noin 600 sotilasta sekä muun muassa Hornet-hävittäjiä.

– Viime vuosina Euroopan turvallisuusympäristö on merkittävästi heikentynyt. Naton on vastannut yhteisen puolustuksensa suurimmalla mukauttamisella sitten kylmän sodan päättymisen. Trident Juncture on osoitus tästä mukautumisesta, Stoltenberg sanoi Brysselissä.

Hänen mukaansa tärkeä osa harjoitusta on merellinen toiminta Atlantilla, joka on tärkeä huoltoreitti Pohjois-Amerikan ja Euroopan välillä.

– Nato on sitoutunut turvaamaan Atlantin, Stoltenberg vakuutti.

Trident Juncture on pääsihteerin mukaan valtava logistinen hanke, joka testaa liittolaismaiden toimintojen yhteensopivuutta. Naton mukaan Trident Junctureen osallistuu 65 laivaa, 10 000 ajoneuvoa ja 250 lentokonetta. Mukana on myös Yhdysvaltain lentotukialus USS Harry S. Truman.

– Kaikki joukot ja kalusto ovat nyt paikalla suurimmasta laivasta pienimpään lennokkiin, Stoltenberg vakuutti.

Trident Juncturen kanssa samaan aikaa järjestetään Suomen johtama kansainvälinen Northern Coasts -merisotaharjoitus Itämerellä. Myös tässä harjoituksessa on mukana useita Nato-maita sekä Ruotsi.