Saudisyyttäjät: Khashoggin murha oli ennalta suunniteltu

Sauditoimittaja Jamal Khashoggin murha oli ennalta suunniteltu, sanovat maan syyttäjäviranomaiset Saudi-Arabian uutistoimiston mukaan. Syyttäjät ovat päätyneet arvioonsa Turkin toimittamien tietojen perusteella.

– Yleinen syyttäjä jatkaa epäiltyjen kuulemista, jotta oikeus toteutuu, sanottiin syyttäjän lausunnossa.

Tähän asti Saudi-Arabian kanta on ollut, että Khashoggi sai surmansa yhteenotossa maan Istanbulin konsulaatissa. Maa väitti tätä ennen toimittajan lähteneen konsulaatista elossa saatuaan asiansa hoidettua. Khashoggi meni konsulaattiin hakemaan dokumentteja avioliittoaan varten Turkissa.

Tähän mennessä kaksi kruununprinssi Mohammed bin Salmanin korkea-arvoista avustajaa ja kolme tiedusteluvirkamiestä on erotettu veriteon vuoksi. Viranomaiset ovat myös pidättäneet 18 epäiltyä.

Turkin ulkoministeri Mevlut Cavusoglu sanoi aikaisemmin päivällä, että Saudi-Arabialla on vielä runsaasti avoimia kysymyksiä vastattavana veriteon tiimoilta.

– Kuka antoi käskyn? Missä ruumis on? On myönnetty, että he tekivät sen, mutta miksi he eivät kerro missä? Hänen perheensä haluaa tietää ja jättää viimeisen tervehdyksensä, Cavusoglu sanoi tiedotustilaisuudessa.

Ulkoministerin mukaan Khashoggin murhaan osalliset tulisi tuoda oikeuden eteen Turkissa. Cavusoglun mukaan Turkki ei halua viedä asiaa kansainväliseen oikeuteen, mutta on valmis jakamaan tietoa ja tuloksia omista tutkimuksistaan.