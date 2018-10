Saudisyyttäjä matkustaa Istanbuliiin toimittajamurhan tutkinnan vuoksi

Saudi-Arabian pääsyyttäjä matkustaa sunnuntaina Turkkiin sauditoimittaja Jamal Khashoggin murhan tutkinnan vuoksi. Asiasta kertonut Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan sanoi, että pääsyyttäjän on määrä keskustella asiasta Turkin viranomaisten kanssa.

Erdoganin mukaan Turkin hallituksella on myös uusia todisteita surmasta. Hän ei kuitenkaan kertonut niistä tarkemmin.

Saudi-Arabian johdosta kriittisesti kirjoittanut Khashoggi katosi lokakuun alussa mentyään maan Istanbulin-konsulaattiin. Saudi-Arabian syyttäjäviranomaiset ovat myöntäneet, että Khashoggin murha näyttää olleen ennalta suunniteltu. Turkki on vaatinut Saudi-Arabialta lisätietoja siitä, keneltä määräys toimittajan surmaamiseen tuli ja mitä ruumiille tapahtui.

Erdogan sanoi, että murhan vuoksi pidätetyt 18 saudiepäillyt tietävät, kuka surmasi Khashoggin.

– Syyllinen on heidän joukossaan. Jos asia on näin, kuka on paikallinen salaliittolainen? Erdogan kyseli.