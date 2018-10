Yhdysvaltain puolustusministeri lupaa lähettää joukkoja Meksikon vastaiselle rajalle

Yhdysvaltain puolustusministeri James Mattis on valmis lähettämään joukkoja ja sotilaallista apua Meksikon vastaiselle rajalle. Presidentti Donald Trump pyrkii estämään kaikin keinoin siirtolaisten pääsyä maahan marraskuun kriittisten välivaalien alla.

Pentagon kertoo puolustusministerin hyväksyneen avunpyynnön, joka on tullut kotimaan turvallisuuden ministeriltä. Pentagonin tiedotteen mukaan armeija voi olla apuna muun muassa rajalle rakennettavien väliaikaisten esteiden ja aitojen rakentamisessa.

Viime keväänä Yhdysvallat vahvisti jo rajavalvontaansa yli 2 000 kansalliskaartin jäsenellä. Sotilaita on tarkoitus lähettää heidän tuekseen.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Trump on hermostunut tuhansien siirtolaisten muodostamasta karavaanista, joka kulkee parhaillaan Meksikon halki kohti Yhdysvaltoja. Pääosin Hondurasista lähteet siirtolaiset sanovat pakenevansa köyhyyttä ja väkivaltaa. Hondurasin turvallisuustilanne on heikko laajalle levinneen jengirikollisuuden takia.

Trump on kutsunut tilannetta Yhdysvaltain Meksikon vastaisella rajalla "kansalliseksi hätätilaksi" ja varoittanut, että Yhdysvaltoihin pyrkijät käännytetään rajalla takaisin.

Marraskuun välivaalien alla siirtolaiskaravaanista on tullut Trumpille poliittinen työkalu, jonka hän pyrkii kääntämään mahdollisimman tiukalla linjalla voitokseen.

New York Timesin mukaan Trump suunnittelee pitävänsä tiistaina puheen, jossa hän ilmoittaa mittavista kiristyksistä maan etelärajan valvontaan. Rajalle on tarkoitus lähettää satoja sotilaita. Samalla Trump kaavailee määräystä, jolla Keski-Amerikasta tulleilta siirtolaisilta ja turvapaikanhakijoilta evättäisiin pääsy maahan.

Trump suunnittelee lehden mukaan myös taloudellisen avun jäädyttämistä niiden Keski-Amerikan mailta, joiden kansalaiset pyrkivät kohti Yhdysvaltoja.

Aiemmin tänä vuonna Trump sai aikaan laajan kansainvälisen arvosteluryöpyn, kun hän määräsi niin sanotun nollatoleranssipolitiikan nojalla siirtolaislapset erotettavaksi vanhemmistaan. Myöhemmin Trump joutui kumoamaan määräyksensä.

Myös Trumpin uusien suunnitelmien juridinen perusta on herättänyt epäilyjä.

Meksikossa viranomaiset ovat vaatineet, että maahantulijoiden on haettava turvapaikkaa Meksikosta järjestäytyneesti.

Perjantaina Meksiko ilmoitti, että se tarjoaa Keski-Amerikasta lähteneille siirtolaisille terveydenhuoltoa, väliaikaisia töitä ja lapsille koulutusta, jos he vain pysyvät maan eteläosissa.

Meksikon presidentti Enrique Pena Nieto vetosi siirtolaisiin Twitterissä jaetulla videolla ja kehotti heitä pysäyttämään matkansa.

– Tämä suunnitelma on vain niille, jotka noudattavat Meksikon lakeja, ja se on ensimmäinen askel kohti pysyvää ratkaisua niille, joilla on pakolaisasema Meksikossa, Pena Nieto sanoi.