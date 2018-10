Indonesiassa kadonnut matkustajakone on pudonnut mereen – kyydissä 188 ihmistä

Indonesiassa kadonnut Lion Airin matkustajakone on pudonnut mereen, pelastusviranomainen vahvistaa. Maan liikenneministeriön mukaan koneessa on yhteensä 188 ihmistä, joista 178 on aikuisia matkustajia, yksi lapsi ja kaksi vauvaa. Miehistön jäsenistä kaksi on lentäjiä ja loput viisi lentoemäntiä tai stuertteja. Pelastusviranomaisen tiedottajan mukaan kone on pudonnut veteen noin 30–40 metrin syvyyteen. Hänen mukaansa koneen hylkyä etsitään.

Lennonjohto menetti yhteyden Jakartasta nousseeseen koneeseen noin 13 minuuttia sen nousun jälkeen. CNN:n mukaan lentokone oli noin 3 000 metrin korkeudessa, kun siihen menetettiin yhteys. Ministeriön tiedotteen mukaan lentokonetta oli pyydetty palaamaan takaisin lähtöpaikalleen ennen kuin se katosi tutkasta. Mainos alkaa Mainos päättyy CNN:n mukaan on epätodennäköistä, että säällä olisi jotain tekemistä asian kanssa. Kone oli matkalla Bangkan saarelle, ja lennon oli tarkoitus laskeutua Bangkan saaren suurimman kaupungin lentokentälle. Lennonjohto menetti yhteyden koneeseen noin 6.30 maanantaina aamulla paikallista aikaa. Lion Airin JT 610 -lennon oli tarkoitus laskeutua määränpäähänsä kello 7.30. CNN:n mukaan pelastusviranomainen on lähettänyt tapahtumapaikalle veneitä, helikoptereita ja noin 130 pelastustyöntekijää. Viranomaisen mukaan noin 3–4 kilometrin päässä raportoidusta putoamispaikasta on havaittu muun muassa pelastusliivejä ja kännyköitä. Tämänpäiväinen onnettomuus on todennäköisesti pahin lentokatastrofi Indonesiassa sitten joulukuun 2014, jolloin lento-onnettomuudessa kuoli 162 ihmistä, kertoo Guardian. Lion Airin johtaja Edward Sirait ei vielä kommentoi asiaa, kertoo Guardian. Johtaja sanoi aiemmin uutistoimisto Reutersille, että ennen kommentointia kerätään tietoja. Flightradar-verkkosivuston mukaan pudonnut lentokone olisi Boeing 737. Guardianin mukaan kyseessä olisi ensimmäinen kerta, kun tällainen lentokone olisi onnettomuudessa osallisena. Jaavanmereen uponnut kone ei tiettävästi ole pudonnut kovin kauas rannikosta. Indonesialaisen Lion Airin koneet lentävät kotimaan lisäksi Singaporeen, Malesiaan, Saudi-Arabiaan ja Kiinaan.