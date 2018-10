Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin on määrä vihkiä tänään käyttöön Istanbulin uusi kansainvälinen lentokenttä. Samalla hänen odotetaan kertovan kentän nimen.

Kenttä on yksi Erdoganin suosimista megahankkeista. Siitä on Turkin mukaan määrä tulla maailman suurin, kun kaikki on valmista vuonna 2028.

Vuoden loppuun mennessä kentän pitäisi olla siinä kunnossa, että sen kautta pystyy matkustamaan vuosittain jopa 90 miljoonaa matkustajaa. Tähtäin on kuitenkin 200 miljoonassa matkustajassa, kun kaikki palvelut on saatu kuntoon.

