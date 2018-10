Brasiliassa vastavalitun presidentin vastustajat valmistelevat protesteja: Ääniämme ei hiljennetä

Äärioikeistolainen Bolsonaro valittiin Brasilian presidentiksi vaalien toisella kierroksella maanantain vastaisena yönä Suomen aikaa. Hänen kautensa alkaa tammikuun 1. päivänä.

Äärioikeistolaisen Bolsonaron valinta presidentiksi on aiheuttanut vastustusta laajalla rintamalla. Muun muassa tunnettu vasemmistolainen kommentaattori kirjoitti Folha de Sao Paulo -lehteen, ettei Brasilia ole koskaan vajonnut näin alas.

Sosialistisen vapauspuolueen PSOL:n presidenttiehdokkaana ollut Guilherme Boulos sanoi puolestaan Guardianille, että luvassa on vastarintaa, vastustusta ja toimintaa kaduilla. Ääniämme ei hiljennetä, hän ilmoitti.

– Bolsonaro voitti vaalit käyttämällä hyväksi ihmisten pelkoja ja pettymystä politiikkaan. Vaikka hän voitti vaalit, se ei tarkoita, että hän omistaa maan, Boulos sanoo.

Hänen mukaansa demokratia on uhattuna ja demokraattista vastarintaa aletaan rakentaa.

– Viikko sitten Bolsonaro sanoi, että häntä vastustavat voivat valita joko vankilan tai maanpaon. Me valitsemme kadut, Boulos sanoo.

Mielenosoituksia on odotettavissa muun muassa Sao Paulon taidemuseon luona, jossa Bolsonaron kannattajat juhlivat Bolsonaron voittoa. Lisäksi yksi mielenosoitus on tarkoitus järjestää Rio de Janeiron keskustassa.

– Viestini on: vastustakaa! Ei ole syytä pelätä. Meidän täytyy näyttää rohkeutemme ja rauhamme. Meidän täytyy muistaa, että demokratian puolustaminen on aina historiassa ollut oikealla puolella, Boulos sanoo.

Bolsonaro on luvannut hallita Brasiliaa kunnioittaen Raamattua ja perustuslakia

Bolsonaron vastustajat pelkäävät, että Bolsonaron valinnan myötä Brasilian demokratia joutuu koetukselle. Bolsonaro on entinen armeijan kapteeni, joka ihailee avoimesti maata vuosina 1964–1985 hallinnutta sotilasdiktatuuria.

Voittonsa varmistuttua Bolsonaro lupasi hallita 209 miljoonan asukkaan Brasiliaa kunnioittaen Raamattua ja perustuslakia. Voitonpuheessaan hän kertoi muuttavansa Brasilian kohtalon.

– Emme voi jatkaa flirttailua sosialismin, kommunismin, populismin ja äärivasemmiston kanssa, hän sanoi puheessaan.

Bolsonaro vakuutti puolustavansa perustuslakia, demokratiaa ja vapautta.

Bolsonaro on herättänyt huomiota nais- ja vähemmistövihamielisillä lausunnoillaan. Hän on muun muassa todennut, että soisi oman poikansa kuolevan mieluummin auto-onnettomuudessa kuin paljastuvan homoksi. Hän on myös arvioinut kilpailevan naiskansanedustajan olevan "liian ruma raiskattavaksi".