Pelastustöissä on löydetty yhteensä kuusi ruumista. Kaiken kaikkiaan 21 ruumispussia on viety sairaalaan Jakartan itäosiin tunnistamista varten. Pusseissa on ollut muun muassa ruumiinosia, lentokoneen osia ja lentokoneessa olleiden ihmisen omaisuutta.

Lentokoneen hylkyä ei ole vielä löytynyt.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Indonesian pääkaupungista Jakartasta noussut Lion Airin matkustajakone syöksyi mereen maanantaina aamulla kadottuaan ensin tutkasta.