Yhdysvalloissa FBI tutkii väitteitä, joiden mukaan Muelleria vastaan yritettiin masinoida törkykampanjaa

Sähköpostin kirjoittaja väittää olevansa Floridasta kotoisin oleva nainen, joka työskenteli Muellerin lakiyrityksessä 1970-luvulla. Sähköpostin lähettäjän mukaan hänelle olisi tarjottu 30 000 dollaria ja muita etuja valheellisten väitteiden esittämisestä.

Nainen on kertonut nimensä, mutta nimi ei sovi yhteen julkisten rekistereiden kanssa eivätkä toimittajat ole saaneet häntä tavoitettua.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

FBI selvittää, ovatko naisen väitteet totta.

– Kun viime viikolla saimme tietää epäilyksistä, että naiselle oli maksettu rahaa valheellisten väitteiden antamisesta erikoissyyttäjästä, veimme asian välittömästi FBI:n tutkittavasti, Muellerin tiedottaja Peter Carr sanoo tiedotteessa.

Guardianin mukaan tiedote on harvinainen, sillä Muellerin toimisto tunnetaan siitä, että se ei melkein koskaan lähetä tiedotteita paitsi oikeuden kuulemisista ja oikeuden dokumenteista.

Mueller tutkii tiiminsä kanssa Venäjän sekaantumista vuoden 2016 presidentinvaaleihin.

Naisen mukaan Mueller oli häntä kohtaan aina ystävällinen eikä koskaan epäasiallinen.

Sähköpostin lähettäjän mukaan juonen takana on mies nimeltä Jack Burkman. Burkman on oikeistolainen radiojuontaja, joka tunnettaan myös lobbarina. Burkman on ollut myös keräämässä rahaa auttaakseen Rick Gatesia oikeudenkäyntikulujen maksamisessa. Gates oli Trumpin presidentinvaalikampanjassa varajohtajana. Gates on myöntänyt syyllistyneensä FBI:lle valehtelemiseen ja juonitteluun.