CNN: Tutkijoiden havaitsemat kolahdukset herättivät toiveita Indonesian turmakoneen mustan laatikon löytymisestä

Mustan laatikon avulla tutkijat voisivat selvittää turman syyn. Etsinnöissä apuna on käytetty muun muassa kaikuluotaimilla varustettuja sota-aluksia. Syyksi on arvioitu muun muassa teknistä vikaa.

Myös koneessa olleiden ihmisten ja koneen rungon etsinnät ovat jatkuneet. Etsinnöissä on löydetty joitain ruumiita. Kaikkien koneessa olleiden 189 ihmisen on uskottu kuolleen. Etsinnöissä on löydetty myös matkustajien omaisuutta ja koneen osia.

Lion Air -yhtiön kone syöksyi mereen maanantaina. Kone nousi Indonesian pääkaupungista Jakartasta ja katosi tutkasta ennen turmaa. Lento oli matkalla Pangkal Pinangin kaupunkiin Bangkan saarelle.

Kone oli pyytänyt palaamislupaa ennen tutkasta katoamista, mutta tutkatietojen mukaan kone ei kääntynyt takaisin eikä raportoinut hätätilanteesta. Pian palaamisluvan pyytämisen jälkeen koneeseen menetettiin yhteys.