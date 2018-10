Ranskassa tutkitaan, miksi tavallista useammalla vauvalla on epämuodostuneet kädet

Ranska aloittaa maanlaajuisen selvityksen tapauksista, joissa vauvat ovat syntyneet joko ilman käsiä tai heidän kätensä ovat olleet epämuodostuneet, kertovat maan viranomaiset.

Eri puolilla maata on todettu kymmeniä vauvojen käsien epämuodostumia vuosituhannen alun jälkeen.

Terveysviranomaiset uskovat, että tuloksia saadaan noin kolmessa kuukaudessa. Mitään ei tulla salaamaan kansalta, viranomaiset lupaavat.

Epäilyt valtion kyvystä hoitaa asiaa heräsivät maanantaina, kun terveysviranomaiset raportoivat yhdestätoista uudesta tapauksesta vuosien 2000 ja 2014 välillä.

Syystä ei vielä johtolankaa

Lähellä Sveitsin rajaa ilmi tulleet tapaukset eivät olleet aikaisemmin päätyneet julkisuuteen. Aikaisemmin tiedossa oli yli kaksikymmentä tapausta Bretagnen alueella.

Selvityksessä ei haluta sulkea pois mitään mahdollisia syitä vauvojen epämuodostumille ja käsien puuttumiselle.

– Ehkä syynä on ympäristö tai jotain mitä he (raskaana olleet) ovat syöneet. Ehkä he ovat hengittäneet jotakin, maan terveysministeri Agnes Buzyn sanoi haastattelussa.

Syitä epämuodostumille ei ole aikaisemmin löydetty, vaikka lasten äitejä on testattu haitta-aineille altistumisen varalta.