Ensimmäinen reittilento jättikentältä lennätti matkustajat Istanbulista Ankaraan

Ennen vuoden loppua lentoasemalta pääsee Turkin kohteiden lisäksi lentämään Azerbaidzhaniin ja Pohjois-Kyprokselle.

Istanbulin uudelta lentoasemalta lennetään aluksi vain muutamia lentoja. Ensi vuonna 90 miljoonan matkustajan odotetaan kulkevan kentän kautta.

Maailman vilkkaimmaksi 2028 mennessä

Kentän on tarkoitus olla maailman vilkkain 200 miljoonalla vuosittaisella matkustajalla, kun se aloittaa toimintansa kokonaan vuonna 2028.

Lentoasema on yksi presidentti Recep Tayyip Erdoganin megahankkeista. Sen avaamista ovat varjostaneet tiedot työntekijöiden huonosta kohtelusta.

Kansalaisjärjestöjen mukaan kentän rakennustöissä on kuollut lähes 40 ihmistä viimeisten kolmen vuoden aikana. Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin mukaan 31 lentokentän rakennustöihin osallistunutta työntekijää on vangittuna, koska he järjestivät protestin huonoja työolojen takia.