Piskuinen Uusi-Kaledonia äänestää itsenäisyydestä – enemmistön odotetaan kannattavan Ranskan alaisuudessa pysymistä

Ranskalle kuuluva Tyynenmeren saariryhmä Uusi-Kaledonia äänestää sunnuntaina itsenäisyydestä. Äänestys on nähty testinä siitä, miten Ranskan eri puolilla maailmaa sijaitsevat erityisalueet suhtautuvat emomaahansa.

Äänestyksestä päätettiin vuoden 1998 rauhansopimuksen yhteydessä. Uudessa-Kaledoniassa oli sitä ennen ollut 1980-luvulta asti väkivaltaisuuksia itsenäisyyttä tukevien alkuperäisasukkaiden ja muualta tulleiden välillä. Kamppailussa kuoli yli 70 ihmistä.

Uusi-Kaledonia sijaitsee Ranskasta noin 18 000 kilometrin päässä. Se on Ranskalle keskeinen jalansija Tyynellämerellä ja tärkeä nikkelin tuottaja. Kansanäänestykseen saa osallistua noin 175 000 äänestäjää. Mielipidemittausten perusteella Ranskan yhteyteen jääminen on saamassa selvän enemmistön äänistä, 63–75 prosenttia.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Alkuperäisväestö kanakit muodostavat nykyään alle puolet väestöstä. Osa heistäkin kannattaa Ranskan alaisuuteen jäämistä. Uusi-Kaledonia saa Ranskalta noin 1,3 miljardin euron tuet joka vuosi, mikä voi painaa monien asukkaiden äänestyspäätöksessä.

Huolena on kuitenkin, että itsenäisyysäänestyksen tulos voi kärjistää suhteita saarten ryhmien välillä. Hallitus on pyrkinyt parantamaan kanakien asemaa, mutta alkuperäisväestö on edelleen selvästi muuta väestöä köyhempää ja heikommin koulutettua.

Ranska valtasi Uuden-Kaledonian itselleen vuonna 1853 ja käytti saaria aiemmin vankisiirtolana.