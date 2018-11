Ruotsalaismedia: Mölnlyckessä ihmisiä viety sairaalaan ampumisen takia

Ihmisiä on haavoittunut Ruotsissa Mölnlyckessä tapahtuneessa ampumisessa, kertoo muun muassa Ruotsin yleisradioyhtiö SVT . Ruotsin uutistoimisto TT:n mukaan hälytys ampumisesta tuli yhdeksän jälkeen lauantaina illalla. Suuri joukko poliiseja on edelleen paikalla eräässä osoitteessa Mölnlyckessä.

Poliisista vahvistetaan ampuminen ja se, että ihmisiä on haavoittunut, mutta poliisista ei kerrota, kuinka moni ihminen on saanut vammoja.

Sveriges Radion mukaan viisi ihmistä on viety sairaalaan samalla alueella kahden erillisen tapauksen takia illan aikana. On kuitenkin edelleen epäselvää, mitä on tapahtunut.

Ruotsin yleisradioyhtiön freelancer-valokuvaajan mukaan poliiseja on joka puolella.

Mölnlycke sijaitsee Länsi-Ruotsissa lähellä Göteborgia.

Etelä-Ruotsissa Malmössä etsitään puolestaan asemiestä, jonka epäillään ampuneen taksikuskia. Ketään ei ole kuitenkaan otettu vielä kiinni. Tapausta tutkitaan murhan yrityksenä.