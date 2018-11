Oikeusministeri Sessionsin seuraajalla paljon valtaa jarruttaa Venäjä-tutkintaa

Yhdysvaltojen virkaatekevällä oikeusministerillä ja tulevalla oikeusministerillä on paljon valtaa jarruttaa erikoissyyttäjä Robert Muellerin Venäjä-tutkintaa. Aiempi oikeusministeri Jeff Sessions jätti presidentti Donald Trumpin pyynnöstä keskiviikkona eropyyntönsä.

Trump vahvisti Sessionsin lähdön Twitterissä ja ilmoitti, että virkaatekevänä oikeusministerinä toimii toistaiseksi Matthew Whitaker, joka oli siihen saakka työskennellyt Sessionsin kansliapäällikkönä. Whitaker tunnetaan Venäjä-tutkinnan kriitikkona.

Sessionsin eron myötä vastuu Venäjä-tutkinnan valvonnasta siirtyy oikeusministeriössä ensin Whitakerille ja myöhemmin uudelle oikeusministerille. Tähän asti tutkintaa on valvonut apulaisoikeusministeri Rod Rosenstein, sillä Sessions oli jäävännyt itsensä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Washington postin aiemmin aiheesta haastattelema Georgetownin yliopiston professori Louis Seidman sanoo, että kuka hyvänsä Venäjä-tutkintaa valvookin, tällä on valta vaatia Muelleriltä perusteluita mille tahansa tutkintaan tai syytteiden nostamiseen liittyvälle askelelle ja kieltää tätä ottamasta kyseistä askelta, jos pitää sitä sopimattomana tai aiheettomana.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että Whitaker voi halutessaan estää Muelleriä nostamasta syytettä esimerkiksi Trumpin poikaa Donald Trump junioria vastaan. Whitaker puolusti viime vuonna CNN:n haastattelussa Trump juniorin päätöstä tavata "Venäjän valtion asianajajaksi" kutsuttu nainen, jonka oli luvattu antavan hänelle Trumpin vastaehdokkaan Hillary Clintonin kannalta haitallisia tietoja.

Venäjä-tutkinnan valvoja voi Seidmanin mukaan mennä vieläkin pidemmälle. Hän voi hylätä Muellerin vireille panemat oikeusjutut tai hankkiutua eroon suuresta valamiehistöstä, jonka Mueller on koostanut kuulemaan todistajia, tutkimaan todistusaineistoa ja tekemään päätöksiä syytteiden nostamisen aiheellisuudesta.

Whitaker saattaa myös viedä tutkinnalta rahoituksen; sekin on hänen vallassaan.

Haudataanko Muellerin raportti?

Muilla kuin Muellerin tutkintaan osallistuvilla ei ole tällä hetkellä käsitystä siitä, miten pitkälle erikoissyyttäjä on tutkinnassaan ehtinyt. Viime kuukaudet hän on noudattanut oikeusministeriön kirjoittamatonta sääntöä ja pidättäytynyt tekemästä vaalien alla mitään, mikä aiheuttaisi isoja uutisotsikoita. Tarkoituksena on välttää vaikuttamasta vaalitulokseen.

Tutkinta on kuitenkin jatkunut ja edennyt kaikessa hiljaisuudessa, ja on mahdollista, että Mueller on jo lähes valmis viemään tutkinnan päätökseen.

Kun tutkinta valmistuu, Mueller toimittaa sen tuloksista raportin oikeusministeriöön, jossa on tutkintaa valvovan henkilön vallassa päättää, mitä sille sen jälkeen tapahtuu. Whitaker tai hänen myöhempi seuraajansa voisi näin ollen yrittää haudata raportin.

Demokraattien vallassa oleva edustajainhuoneen tiedustelukomitea voisi kuitenkin tässä tapauksessa vaatia oikeusteitse raporttia nähtäväkseen.

Pelosi: Whitakerin jäävättävä itsensä

Trump oli jo pitkään suhtautunut Sessionsiin avoimen vihamielisesti, ja Yhdysvaltojen politiikkaa tiiviisti seuraavat osasivat odottaa tämän joutuvan lähtemään välivaalien jälkeen. Oikeusministeri joutui presidentin epäsuosioon heti virkakautensa alkuvaiheessa, kun hän jääväsi itsensä Venäjä-tutkinnasta jäätyään kiinni kongressille valehtelusta.

Alun perin liittovaltion poliisin FBI:n aloittamassa tutkinnassa on tarkoitus selvittää, tekikö Trumpin kampanjaväki lainvastaista yhteistyötä Venäjän kanssa auttaakseen Trumpin vaalivoittoon. Tutkinta siirtyi oikeusministeriöön, kun apulaisoikeusministeri Rosenstein nimitti Muellerin erikoissyyttäjäksi penkomaan asiaa.

Samalla Rosenstein antoi Muellerille hyvin laajat valtuudet. Mandaattiin kuului selvitellä kampanjaväen Venäjä-kytkösten lisäksi sitä, syyllistyikö Trump oikeuden häiritsemiseen erottaessaan FBI:n johtajan James Comeyn. Lisäksi Mueller sai Rosensteinilta luvan selvitellä mitä tahansa rikoksia, jotka nousisivat esiin tutkinnan yhteydessä.

Ei liene sattumaa, että Trump ei valinnut virkaatekeväksi oikeusministeriksi Rosensteinia vaan Whitakerin, joka oli kirjoittanut CNN:llä julkaistussa mielipidekirjoituksessa, ettei Muellerin pitäisi penkoa Trumpin tai hänen perheensä raha-asioita.

Edustajainhuoneen demokraattiryhmän puheenjohtaja Nancy Pelosi vaati Sessionsin erosta kuultuaan Twitterissä Whitakeria jääväämään itsensä Venäjä-tutkinnan valvonnasta. Vaikuttaa kuitenkin äärimmäisen epätodennäköiseltä, että tämä tekisi niin.