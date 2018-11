Jumalanpilkasta kahdeksan vuotta teloitusta odottanut pakistanilaisnainen pääsi vankilasta

Jumalanpilkasta kuolemantuomion Pakistanissa saanut nainen on vapautettu vankilasta, mutta hän on edelleen maassa, kertovat viranomaiset. Kahdeksan vuotta teloitusta odottaneen Asia Bibin tuomio kumottiin korkeimman oikeuden päätöksellä runsas viikko sitten.

– Hänet on vapautettu. Minulle on kerrottu, että hänet vietiin lentokoneeseen, mutta kukaan ei tiedä, mihin kone laskeutuu, kertoi asianajaja Saif-ul-Mulook uutistoimisto AFP:lle tekstiviestillä.

Useat viranomaislähteet vahvistivat uutistoimistolle, ettei Bibi ole lähtenyt maasta

Islamistit ovat vaatineet tuomion kumoamista ja naisen välitöntä hirttämistä. Satamakaupunki Karachiin on luvassa tänään laajoja mielenosoituksia, joissa vaaditaan naisen palauttamista kuolemanselliin. Hallitus on yrittänyt suitsia islamisteja lupaamalla, että he voivat valittaa korkeimman oikeuden päätöksestä.

Bibin tapaus sai alkunsa vuonna 2009, kun hän työskenteli pellolla. Kun hänet lähetettiin hakemaan vettä, musliminaiset kielsivät Bibiä kristittynä koskemasta heidän veteensä. Naisten mukaan Bibi loukkasi syntyneen riidan aikana profeettaa, minkä Bibi on kiistänyt.

Paikallinen imaami tuki kuitenkin naisten väittämää, ja seuraavana vuonna Bibi sai hirttotuomion.