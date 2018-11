Norjalainen sota-alus vaarassa upota törmättyään tankkeriin – "Vettä tulee sisään enemmän kuin saadaan pumpattua ulos"

Norjan laivaston fregatti KNM Helge Ingstad on törmännyt säiliöalukseen varhain tänä aamuna paikallista aikaa Bergenin pohjoispuolella. Sota-alus vaurioitui törmäyksessä, minkä jälkeen 127 aluksen 137 merisotilaasta evakuoitiin. Aluksen kapteeni päätti myöhemmin, että laiva tyhjennetään kokonaan, ja loputkin evakuoitiin.

Fragatti törmäsi Sola TS -tankkialukseen, jolla on lastinaan 625 000 barrelia raakaöljyä. Säilöaluksessa on 23 hengen miehistö, joista kukaan ei loukkaantunut. Toistaiseksi ei ole tiedossa, että laivasta vuotaisi öljyä mereen.

– On olemassa vakava vaara, että fregatti uppoaa. Sen kyljessä on reikä, ja vettä tulee sisään enemmän kuin saadaan pumpattua ulos. Vuoto ei ole hallinnassa, ja laivan perä on painunut syvälle veden alle, sanoi pelastustoimia johtava Eirik Walle.

Tankkeri odottaa tällä hetkellä merellä tilanteen selkiytymistä ja tulee sen jälkeen satamaan purkamaan lastiaan.

KNM Helge on norjalainen Fridtjof Nansen -luokan fregatti, joka otettiin käyttöön vuonna 2009.