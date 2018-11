EU tuomitsee huomiset Itä-Ukrainan vaalit kansainvälisen oikeuden vastaisina

EU tuomitsee Itä-Ukrainassa huomenna pidettävät presidentin- ja parlamenttivaalit kansainvälisen oikeuden vastaisina. EU katsoo, että vaalit rikkovat Ukrainan suvereniteettia ja lainsäädäntöä.

EU:n ulkosuhteiden edustaja Federica Mogherini sanoo tiedotteessa, että EU ei tule tunnustamaan vaalituloksia niin kutsutuissa Donetskin ja Luhanskin kansanvaltioissa.

EU vaatii lisäksi, että Venäjä käyttää kaiken vaikutusvaltansa alueen separatisteihin. EU edellyttää, että Minskin rauhansopimuksen ehdot toteutetaan viipymättä niin, että alueelle julistetaan kattava aselepo ja raskas aseistus vedetään pois Itä-Ukrainasta.

Itä-Ukrainan taisteluissa on saanut surmansa yli 10 000 ihmistä kevään 2014 jälkeen. Venäjä on kiistänyt osallisuutensa sotaan, vaikka muun muassa venäläisen sotakaluston käytöstä Ukrainan alueella on esitetty runsaasti todisteita.