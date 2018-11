Huumepomo El Chapon oikeudenkäynnissä kuullaan avauspuheenvuorot – oikeudenkäynnin ympärillä massiiviset turvatoimet

Syyttäjän ja puolustuksen on määrä pitää avauspuheenvuoronsa meksikolaisen huumeparonin Joaquin "El Chapo" Guzmanin oikeudenkäynnissä New Yorkissa. Avauspuheenvuorot on määrä antaa tiistaina paikallista aikaa.

Maailman tunnetuimpiin huumepomoihin kuuluvan Guzmanin oikeudenkäynnin odotetaan kestävän useita kuukausia. Oikeudenkäyntiä on siirretty useasti. Guzmanin epäillään johtaneen yhtä maailman tunnetuimmista huumekartelleista. Häntä syytetään muun muassa huumeiden salakuljetuksesta, aserikoksista, murhista ja rahanpesusta. Syyttäjän mukaan Sinaloa-kartelli salakuljetti vuosina 1989–2014 yli 150 000 kiloa kokaiinia Yhdysvaltoihin. Salakuljetettavana on syyttäjän mukaan ollut myös muita huumeita. Guzman on kiistänyt syyllisyytensä. Todistusaineistoa on kuitenkin yli 300 000 sivun ja ainakin 117 000 äänitteen edestä. Puolustus on valittanut, että sillä ei ole ollut tarpeeksi aikaa käydä kaikkea todistusaineistoa läpi. Pakeni kahdesti vankilasta Meksikossa Oikeudenkäyntiä varten valittiin viime viikolla 12 valamiestä ja kuusi varajäsentä kymmenien joukosta. Monien mahdollisesti valituksi tulevien kerrottiin ennen valintaa pelkäävän henkensä puolesta. Valittujen nimet pidetään turvallisuussyistä visusti salassa, ja heidät saatetaan päivittäin oikeuteen ja sieltä pois aseistettujen viranomaisten avulla. Myös todistajia varten on jouduttu tekemään erityisiä turvajärjestelyjä. New York Timesin mukaan todistajat, jotka eivät itsekin ole vankilassa, ovat todistajansuojelussa. BBC:n mukaan viranomaisilla on salainen suunnitelma Guzmanin majoitusjärjestelyistä oikeudenkäynnin aikana. Suunnitelmalla on pyritty muun muassa välttämään Brooklynin sillan jokapäiväinen sulkeminen. Lisäksi viime viikolla tuomari Brian Cogan hylkäsi Guzmanin pyynnön tavata vaimoaan ennen avauspuheenvuoroja. Tähän mennessä Guzman on saanut tavata vain asianajajiaan sekä tyttäriään, mutta heitäkin vain paksun lasin läpi. Coganin mukaan pyyntö vaimon tapaamisesta on liian suuri riski. Huumepomoa varten rakennetuilla turvallisuusjärjestelyillä on pyritty estämään Guzmania koordinoimasta minkäänlaista vankilapakoa tai hyökkäystä todistajia vastaan. Guzman luovutettiin Yhdysvaltoihin viime vuonna. Tätä ennen hän pakeni vankilasta kahdesti Meksikossa, kerran pyykkikärryssä ja kerran suihkunurkkaukseen kaivetun tunnelin kautta. Hän jäi lopulta kiinni 2016, kun hän halusi tehdä elokuvan elämästään ja oli sen tiimoilta yhteydessä elokuvatuottajiin ja näyttelijöihin. Yhdysvaltalaisnäyttelijä Sean Penn halusi haastatella Guzmania Rolling Stone -lehden artikkelia varten. Viidakossa piileskelleen Guzmanin yhteydenpito Penniin ja muihin elokuva-alan ihmisiin auttoi viranomaisia jäljittämään hänet. 61-vuotiasta Guzmania uhkaa elinkautinen vankeustuomio.