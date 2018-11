ABC Newsin lähteet: Trump harkitsee antavansa kenkää myös kansliapäällikkö Kellylle

ABC:n lähteiden mukaan Kellyn tulevaisuus on ollut epävarma jo jonkin aikaa ja Trump on viime viikkojen aikana keskustellut monien neuvonantajiensa kanssa Kellyn kohtalosta. Trump on valittanut Kellyn poliittisesta älykkyydestä, ja lähteiden mukaan Kelly on kasvattanut etäisyyttään presidenttiin.

Lähteiden mukaan todennäköinen ehdokas uudeksi kansliapäälliköksi on 36-vuotias Nick Ayers, joka on varapresidentti Mike Pencen kansliapäällikkö. Osa ABC Newsin lähteistä sanoo, että Kellyn vaihto on jo "valmis diili". Osa lähteistä on puolestaan sitä mieltä, että mikään ei ole varmaa ennen kuin presidentti niin sanoo.

Ayers on tullut läheiseksi Trumpin ja tämän perheen kanssa

Lähteiden mukaan Ayers on tullut läheiseksi presidentin kansa. Monet lähteet sanovat, että presidentti ja Ayers keskustelivat pitkään toistensa kanssa vaali-iltana. Pencen oikeana kätenä Ayers on päässyt seuraamaan lähietäisyydeltä Trumpin presidenttikauden tärkeimpiä hetkiä, ABC News kirjoittaa. Monet lähteet kertovat, että Ayers on tullut läheiseksi viime kuukausien aikana myös Trumpin perheen kanssa etenkin presidentin tyttären Ivanka Trumpin ja tämän miehen Jared Kushnerin kanssa.

Nielsenistä Trump on puolestaan lähteiden mukaan halunnut päästä eroon jo jonkin aikaa. ABC:n lähteiden mukaan Trump on jo kuukausia valittanut, ettei Nielsen tee tarpeeksi kiristääkseen maahanmuuttopolitiikkaa.

ABC Newsin lähteiden mukaan Nielsenin odotetaan lähtevän lähiviikkojen aikana ja häntä todennäköisesti pyydetään irtisanoutumaan. Washington Postin mukaan Trumpin uskotaan etsivän Nielsenille korvaajaa, joka laittaisi Trumpin politiikkaa toimeen innokkaammin.

Nielsenistä tuli kansallisesta turvallisuudesta vastaava ministeri, kun Kelly jätti pestin tultuaan kansliapäälliköksi.