Yhdysvalloissa Kalifornian osavaltion maastopaloissa on kuollut ainakin 50 ihmistä. Kuolonuhrien määrän pelätään kuitenkin nousevan entisestään.

Suurin osa kuolonuhreista on löydetty Paradise-nimisen kaupungin lähistöltä. Sheriffi Kory Honea sanoo, että Paradisen alueella kuolonuhreja on löydetty yhteensä 48. Alueen maastopalo on kuolonuhreilla mitattuna tuhoisin Kalifornian historiassa.

Los Angelesin pohjoisosan maastopalossa kuolonuhreja on vahvistettu olevan kaksi.

Mainos alkaa

Mainos päättyy