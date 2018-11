Kolumni: Brexit-neuvotteluissa on tänään tärkeä päivä - myös kompromissiesitykselle on luja vastarinta

Britannian Brexit-neuvotteluissa on tänään tärkeä päivä. EU on ilmoittanut, että se odottaa Britannian hyväksyntää omalle neuvotteluesitykselleen viimeistään keskiviikkoiltaan mennessä.

Muutoin EU:n ja Britannian välistä ”avioerosopimusta” ei voida sinetöidä marraskuun lopulle suunnitellussa huippukokouksessa. Se taas voisi tarkoittaa koko Brexit-aikataulun pettämistä, mikäli valmista sopimusta ei saataisi Britannian parlamentin käsittelyyn ennen joulua.

Tiistai-illan ilmoitus sopimustekstin synnystä tarkoittaa vain sopimustekstin syntymistä.

Seuraavaksi paperi pitäisi hyväksyttää pääministeri Theresa Mayn kabinetissa. Se ei ole helppoa tilanteessa, jossa osa ministereistä on jo etukäteen ilmoittanut vastustavansa ehdotettua sopimusta.

Konservatiivien kovan Brexit-linjan nokkamiehiin kuuluva parlamentaarikko Mark Francois varoitti maanantaina puolueensa ministereitä tukemasta pääministeri Mayn kompromissiesitystä, koska ”tuomiopäivä on nopeasti ­lähestymässä”.

Tällä hän viittasi paitsi Mayn johtamien Brexit-neuvottelujen myös koko hallituksen mahdolliseen haaksirikkoon. On julkinen salaisuus, että viidestä kuuteen hallituksen ministeriä on hyvin tyytymättömiä (pääministeri Mayn) Chequers-suunnitelmaan, Francois jyrisi.

Vastapuolella edessä olevaa Brexit-katastrofia on verrattu muun muassa Suezin kriisiin.

Mark Francoisin mielestä parempi vertailukohta olisi Singaporen menetys japanilaisille toisessa maailmansodassa, koska pääministeri Mayn toiminta on ollut juuri samanlaista kompurointia ”taktisesta virheestä toiseen”.

Mayn kompromissiesitys – joka tavoittelee läheisiä kauppasuhteita EU:n kanssa myös Brexitin jälkeen – on ainakin tähän asti kohdannut lujaa vastarintaa niin Brexitin puolustajien kuin myös sen vastustajienkin leirissä.

Pahinta on se, että hallituksen enemmistö on kiinni Pohjois-Irlannin unionistipuolueen DUP:n muutamasta paikasta. DUP:in puheenjohtaja Arlene Foster vakuutti viimeksi perjantaina, että hänen puolueensa ei tule äänestämään Mayn Brexit-esityksen puolesta, koska se tarkoittaisi tullirajan nousemista Pohjois-Irlannin ja manner-Britannian välille. May esitteli koko suunnitelmansa Fosterille kirjeessä, joka vuodettiin viime viikolla Timesille.

May on pitänyt mahdollisena ratkaisuna sitä, että koko Britannia jäisi toistaiseksi tulliliiton osaksi, mutta tämän vaihtoehdon esille ottaminen on ainakin tähän asti nostattanut lähinnä raivoa.

Konservatiivien mielestä tällainen sopimus olisi mahdollinen ainoastaan siinä tapauksessa, että järjestelylle tulisi selkeä aikaraja.

Sopimukseton EU-ero olisi kaikille osapuolille huonoin vaihtoehto.

Työväenpuolueen Brexit-asioista vastaava ”varjoulkoministeri” Keir Starmer on jo ilmoittanut, että puolue ei tule sallimaan Britannian EU-eroa ilman neuvoteltua sopimusta. Sopimukseton EU-ero sotisi erityisesti pohjoisirlantilaisten intressejä vastaan, koska se toisi kovan Brexit-rajan Irlannin sisälle.

Toisaalta vielä isompi riski Maylle voisi olla se, että hän toisi sopimuksensa nyt parlamentin äänestykseen. Jopa Mayn omassa konservatiiviryhmässä joka neljännen on arvioitu äänestävän Mayn sopimusta vastaan.

Jos sopimus kaatuisi parlamentissa, Britannia ajautuisi sekä BBC:n että Reutersin mukaan ennustamattomaan tilaan, jonka todennäköisin seuraus olisivat ennenaikaiset vaalit.