Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin kanssa julkisesti riitautuneen pornotähti Stormy Danielsin asianajaja on pidätetty epäiltynä perheväkivallasta, kertoi maan poliisi keskiviikkona.

Stormy Danielsina tunnettu Stephanie Clifford on ollut piikkinä Trumpin lihassa presidentinvaalikampanjoinnista lähtien. Clifford on väittänyt, että hänellä on ollut vuonna 2006 alkanut seksisuhde Trumpin kanssa. Hän on hakenut mitätöintiä vaitiolosopimukselle, jossa hän lupasi vaieta väitetystä seksisuhteesta rahaa vastaan.

Los Angelesin poliisi ei ole antanut Cliffordin asianajajan Michael Avenattin pidätyksestä lisätietoja.

