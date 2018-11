Siirtolaiskaravaanin kärki saavutti Yhdysvaltojen rajan

Sadat Väli-Amerikasta lähteneet siirtolaiset saavuttivat keskiviikkona Meksikon ja Yhdysvaltojen välisen rajan.

Siirtolaiset kokoontuivat isoiksi ryhmiksi Tijuanan rajakaupungin rannalle Meksikon puolelle ja kiipesivät raja-aidan päälle. Osa heistä hyppäsi alas Yhdysvaltojen puolelle mutta palasi nopeasti takaisin Meksikon puolelle aitaa.

Yhdysvaltojen viranomaiset pidättivät ainakin yhdeksän siirtolaista, jotka yrittivät päästä maahan, kertoi AFP:n paikalla ollut toimittaja.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Emme ole rikollisia!, osa siirtolaisista huusi terveisinä Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpille, joka on lähettänyt rajalle tuhansia sotilaita karavaanin lähestyessä.

Trumpin hallinto on äskettäin kiristänyt turvapaikkakäytäntöjään, ja vastedes turvapaikkaa voivat hakea maasta vain ne, jotka saapuvat virallisten rajanylityspaikkojen kautta.

Siirtolaiskulkueen pääjoukon eli noin 4 000 hengen karavaanin odotetaan saapuvan rajalle lähipäivinä. Pääosin Hondurasista lähteneet siirtolaiset sanovat pakenevansa maan köyhyyttä ja väkivaltaa. Monet Tijuanaan jo saapuneet kertoivat odottavansa muiden saapumista ennen kuin yrittävät rajan yli.

Karavaani on edennyt loppumatkan Meksikon halki huomattavasti nopeammin kuin alkutaipaleen. Matkaa harvemmin asuttujen ja myös vaarallisempien pohjoisosien halki on vauhdittanut se, että siirtolaisille on lahjoitettu kulkuneuvoja. Lahjoittajina ovat olleet muun muassa Meksikon viranomaiset, jotka ohjaavat siirtolaisia mieluummin eteenpäin kuin tarjoavat heille suojia majoittumista varten.

Yhdysvaltojen puolustusministeri James Mattis vieraili keskiviikkona Teksasissa ja puolusti päätöstä lähettää sotilaita lisävoimaksi rajalle.