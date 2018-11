Trump: Sauditoimittajan murhasta huolimatta USA pitää kiinni kumppanuudesta Saudi-Arabian kanssa

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan on mahdollista, että Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammad bin Salman oli tietoinen sauditoimittaja Jamal Khashoggin murhasta.

– Kuningas Salman ja kruunuprinssi Mohammad bin Salman ovat päättäväisesti kiistäneet tietävänsä mitään Khashoggin murhasta tai sen suunnittelusta. Tiedustelupalvelumme jatkaa tietojen arviointia, mutta on täysin mahdollista, että kruununprinssi tiesi tästä traagisesta tapahtumasta. Ehkä tiesi, tai sitten ei, sanottiin Valkoisen talon julkaisemassa presidentin lausunnossa.

Trumpin mukaan on mahdollista, etteivät kaikki Khashoggin murhan yksityiskohdat tule koskaan tietoon.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Joka tapauksessa, me olemme tekemisissä Saudi-Arabian kanssa. He ovat olleet arvokas liittolainen tärkeässä taistelussamme Irania vastaan. Yhdysvallat aikoo pysyä Saudi-Arabian järkkymättömänä liittolaisena turvataksemme oman maamme, Israelin ja muiden alueen kumppanien edut. Tärkein tavoitteemme on eliminoida terrorismi kaikkialta maailmassa, Trump jatkoi.

Trump sanoi ymmärtävänsä, ettei kongressi poliittisista tai muista syistä ole samaa mieltä hänen kanssaan. Trumpin mukaan hän harkitsee kaikkia hänelle esitettyjä ideoita, mutta vain, jos ne turvaavat Yhdysvaltojen turvallisuuden.

– Saudi-Arabia on Yhdysvaltojen jälkeen suurin öljyntuottajamaa maailmassa. He ovat suhtautuneet hyvin ymmärtäväisesti pyyntööni pitää öljyn hinta järkevällä tasolla, mikä on todella tärkeää maailmassa. Yhdysvaltojen presidenttinä aion vakuuttaa teille, että elämme erittäin vaarallisessa maailmassa. Yhdysvallat suojelee kansallisia etujaan ja aikoo päättäväisesti haastaa kaikki, jotka haluavat meitä vahingoittaa. Sitä kutsutaan yksinkertaisesti Yhdysvaltojen panemiseksi etusijalle, Trump sanoi.