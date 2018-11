Bloomberg: Sunnuntain brexit-huippukokous vaarassa peruuntua

Sunnuntaiksi suunniteltu EU-huippukokous, jossa on tarkoitus käsitellä Britannian eroa EU:sta, uhkaa peruuntua, kertoo Bloomberg . Sen lähteiden mukaan Saksan liittokansleriei matkusta sunnuntaina Brysseliin, jos häntä ei odota siellä allekirjoitusta vaille valmis sopimus. Lähteiden mukaan Merkel on asettanut sopimuspaperin valmistumiselle määräajaksi torstaiaamun.

Toisen diplomaattilähteen mukaan kokous toteutunee joka tapauksessa Merkelin uhkailuista huolimatta.

Vaikka EU ja Britannia pääsivät viime viikolla sopuun Britannian EU-eron ehdoista, sen kaikista yksityiskohdista ei ole yhteisymmärrystä. Osapuolet eivät ole sopineet vielä muun muassa Gibraltarin tulevasta asemasta ja eurooppalaisten alusten oikeudesta kalastaa Britannian aluevesillä.

Espanja on uhannut äänestää brexit-luonnosta vastaan, jos sopimustekstissä olevaa muotoilua Gibraltarista ei muuteta. Maan pääministerin Pedro Sanchezin mukaan Gibraltaria koskevat asiat on neuvoteltava Britannian ja Espanjan kesken. Englannin pääministeri Theresa May puolestaan on vaatinut, että Gibraltarista pitää päättää nimenomaan brexit-sopimuksessa.