EU:n ja Britannian tulevan suhteen raamit saatiin paperille – Gibraltarin asema ja kalastus yhä avoinna

Euroopan unionin ja Britannian neuvottelijat ovat päässeet sopuun tulevan suhteen julistuksesta, kertoo Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk.

Paperi määrittelee Britannian ja EU:n tulevan suhteen periaatteita.

Komissiosta kerrottiin torstaina, että kysymyksiin Gibraltarista ja kalastusoikeuksista ei oteta julistuksessa vielä kantaa. Johtavan tiedottajan mukaan jäsenmaat jatkavat kysymysten työstämistä.

Kahden kiistanalaisen kysymyksen jääminen auki tarkoittaa sitä, että jännitys jatkuu.

Espanjan pääministeri Pedro Sanchez uhkasi alkuviikosta jättää erosopimuksen hyväksymättä, jos Gibraltarin asemaan ei saada lisää selvyyttä.

Julistusluonnos on nyt lähetetty jäsenmaihin arvioitavaksi. EU-maiden korkeat virkamiehet puivat tilannetta perjantaina.

EU-johtajien on tarkoitus hyväksyä sekä tulevan suhteen julistus että erosopimus ylimääräisessä huippukokouksessa sunnuntaina.

Erosopimukseen on kirjattu esimerkiksi Britannian taloudelliset vastuut ja kansalaisten asema.

EU-maiden puolesta neuvotteluita vetänyt Michel Barnier kertoi jo maanantaina, että EU-maat tukevat erosopimusta, mutta siirtymäajan pituudesta ja tulevasta suhteesta on jatkettu keskusteluita.

May tapaa Junckerin jälleen lauantaina

Britannian pääministeri Theresa May on mukana huippukokouksessa, mutta vain osittain. Keskiviikkona komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin tavannut May on matkustamassa Brysseliin jo lauantaina.

Suomesta huippukokoukseen osallistuu pääministeri Juha Sipilä (kesk.).

Britannia jättää EU:n 29. maaliskuuta, minkä jälkeen neuvottelut tulevasta suhteesta alkavat. Nyt neuvoteltava paperi tulevasta suhteesta on poliittinen julistus.