Suosittu venäläisräppäri vankilaan laittomien kokoontumisten järjestämisestä

Suosittu venäläinen räppäri Dmitri Kuznetsov, taiteilijanimeltään Husky, on tuomittu 12 päivän vankeuteen laittomien kokoontumisten järjestämisestä.

Kuznetsov pidätettiin keskiviikkona Krasnodarissa Etelä-Venäjällä sen jälkeen, kun hän oli räpännyt yleisölle ulkona auton katolta käsin. Kuznetsovilla oli tarkoitus olla konsertti kaupungissa, mutta järjestäjä perui sen viime hetkellä ilmeisesti viranomaisten painostuksen jälkeen, kertoi Kommersant-lehti.

Venäjän-kiertueella olevan Kuznetsovin mukaan hänen konserttejaan on peruttu myös muissa kaupungeissa viime kuukausien aikana.

Kuznetsovia ei pidetä varsinaisena oppositiohahmona, mutta hän on yhdessä kappaleessaan arvostellut presidentti Vlad imir Putinia. Lisäksi hän on esiintynyt aiemmin tänä vuonna kavalluksesta epäillyn ohjaajan Kirill Serebrennikovin näytelmässä. Serebrennikovin syytteitä pidetään poliittisina. Hän on parhaillaan kotiarestissa.

Toisaalta Kuznetsov on kertonut sympatisoivansa Itä-Ukrainan kapinallisjohtajia ja on tiettävästi käynyt Itä-Ukrainassa Venäjän valtiollisen median työtehtävissä.