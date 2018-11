Intian poliisi pähkäilee Andamaaneilla surmatun amerikkalaisen ruumiin noutamista

Intian poliisi on passissa Andamaaneihin kuuluvan saaren lähellä viranomaisten pohtiessa sitä, miten saarella kuolleen 27-vuotiaan amerikkalaismiehen ruumis saataisiin noudettua.

Laittomasti Pohjois-Sentinelin saarelle rantautunut mies oli ilmeisesti yrittänyt käännyttää paikallisen sentineliheimon jäseniä kristinuskoon. Saaren asukkaat surmasivat hänet ampumalla nuolia, kertoivat tapahtuneen nähneet kalastajat, jotka amerikkalainen oli palkannut viemään hänet saaren läheisyyteen. Amerikkalainen oli rantautunut saarelle kanootilla.

Intian poliisi on lähestynyt saarta laivalla ja helikopterilla, mutta kuolleen miehen ruumista ei ole havaittu mereltä. Heimon vihamielisyyden vuoksi Intian viranomaiset kertovat hakeneensa apua antropologeilta ja heimosodankäynnin asiantuntijoilta.

Alkuperäisheimoja suojeleva Survival International -kansalaisjärjestö on syyttänyt tapahtuneesta Intian viranomaisia, jotka olivat hiljattain löysentäneet kieltoa olla heimon kanssa tekemisissä.

Kalastajia kuulusteltu

Toistaiseksi on epäselvää, mitä oikeudellisia seurauksia amerikkalaismiehen tappamisella on heimolle. Intian poliisin mukaan tunnistamattomia heimon jäseniä tutkitaan murhasta, minkä lisäksi amerikkalaista kuljettaneet kuusi kalastajaa on pidätetty. Kalastajien lisäksi tapauksen johdosta pidätettiin seitsemäs ihminen.

– Heitä kuulustellaan tapauksen eri puolista, kuten tapahtumasarjasta, matkareitistä saarelle ja uhrin rantautumispaikasta, kertoi Andamaanien poliisipäällikkö Dependra Pathak uutistoimisto AFP:lle.

Intian laki kieltää matkustamisen viittä kilometriä lähemmäs Pohjois-Sentinelin saarta. Lain tarkoituksena on suojella saaren asukkaita ulkopuolisilta taudeilta. Saarella eristyksissä elävät sentinelit ovat metsästäjä-keräilijöitä, joita uskotaan asustavan saarella noin 150.

Heimo suhtautuu saarelleen tunkeutujiin erittäin vihamielisesti. Runsaat kymmenen vuotta sitten heimo tappoi kaksi kalastajaa, joiden vene oli ajautunut saarelle.