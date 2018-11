– Parempaa sopimusta EU:lta ei heru, sanoi Theresa May tilanteesta, jossa parlamentti äänestää sopimuksen kumoon.

Kysyttäessä mahdollisesta "suunnitelma B:stä" sopimuksen kaatuessa parlamentissa ei pääministeri suostunut kommentoimaan.

– Tehtäväni on toteuttaa brexit maatani varten. Sen puolesta kansa äänesti, May sanoi.

EU-johtajien lopullinen kokous sopimuksesta on määrä järjestää sunnuntaina siitäkin huolimatta, että Espanja on uhannut äänestää sopua vastaan Gibraltariin liittyvien epäselvyyksien vuoksi. Yksittäinen EU-maa ei tässä vaiheessa voi kaataa sopimusta, joskin EU-johto on toivonut yksimielisyyttä asiassa.