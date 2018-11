Otkes: Zimbabwen ilmailuviranomaiseen ei ole saatu yhteyttä millään konstilla

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) ei toistaiseksi ole saanut yhteyttä Zimbabwen siviili-ilmailuviranomaiseen. Otkesin johtajan Veli-Pekka Nurmen mukaan yhteyttä ei ole saatu millään konstilla.

– Meillä on kyllä yhteystietoja, mutta ei ole saatu minkäänlaista yhteyttä tai vastausta sieltä. Nyt odotellaan, hän sanoo STT:lle.

Koska lentoturma sattui Zimbabwessa, on tutkintavastuu maan viranomaisilla kansainvälisten pelisääntöjen mukaan.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Nurmen mukaan Otkesin näkövinkkelistä on erittäin harvinaista, ettei yhteyttä saada. Hänen mukaansa Otkesilla on hyvät ja toimivat yhteydet kaikkialle, minne esimerkiksi Suomesta on reittilentoja. Zimbabween yhteyksiä ei kuitenkaan ole valmiina, koska sinne ei lennetä suoraan Suomesta eikä siellä ole suuria määriä suomalaisia.

"Tyypillistä jälkeä, kun pienkone on pudonnut"

Nurmi kertoo katsoneensa turmapaikkakuvia, joita mediassa on ollut esillä. Hänen mukaansa kuvissa ei ole mitään erikoista.

– Aika tyypillistä jälkeä, kun pienlentokone on pudonnut. Tuolta se näyttää.

Kuvien pohjalta ei Nurmen mukaan voida sanoa varmasti, minkä mallinen pudonnut kone oli. Koneen mallista on ollut liikkeellä ristiriitaisia tietoja. Ensimmäisten mediatietojen mukaan kone oli Cessna 182 -mallinen, mutta myöhemmin kerrottiin, että kone olisikin Cessna 206, joka on kooltaan suurempi.

– Se (malli) on yksi asia, mikä myös meitä kiinnostaa.

Nurmi toteaa yleisesti, että Cessna-koneet ovat yleisiä ja luotettavia koneita. Ratkaisevaa ilmailussa on hänen mukaansa se, miten koneita ylläpidetään ja huolletaan.

– Hyvistäkin koneista saa huonoja laiminlyömällä huollon ja toisinpäin.

Lisätietoja odotellaan

Nurmi kertoo, että on hyvin tavanomaista, että eri maiden viranomaiset auttavat toisiaan lentoturmien tutkinnassa.

– Sanoisin, että vuodessa on näitä toistakymmentä puolin ja toisin.

Hänen mukaansa rekisteri- ja operaattorivaltiolla sekä lentokoneen suunnitteluvaltiolla ja valmistusvaltiolla on oikeus nimetä edustaja tutkintaan.

– Sitten on vielä osallisvaltio, mikä tulee siitä, jos on maan kansalaisia uhreina. Tällä vaihtoehdolla on vähän rajoitetummat oikeudet päästä tietoihin. Se (oikeus) koskee erityisesti uhreihin liittyviä tietoja.

Jos turmassa on jotain erityistä, voivat valtiot myös lähettää edustajia paikan päälle. Nurmen mukaan ei ole mahdollista eikä järkevää lähettää suomalaisia Zimbabween, ellei maalta tule avunpyyntöä.

– Ollaan ilmoittauduttu sinne ja ollaan pyydetty lisätietoja. Kun niitä lisätietoja jossain vaiheessa saadaan, niiden pohjalta sitten harkitaan tämänkaltaisia lisätoimia.

Neljän suomalaisturistin pelätään kuolleen, kun pienkone syöksyi maahan Zimbabwessa vuoristoisella seudulla eilen.